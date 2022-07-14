瘋電影／素還真　練武不為了報仇而是為了防身

文／賴賴

瘋言瘋語：

這對於沒看過霹靂布袋戲的觀眾來說，是一部非常恰到好處的入門，單就鏡頭語言角度，黃強華導演，可以稱為台灣數一數二對影像操作最細緻的動作導演，所有的視覺角度情境，分鏡編排猶如廣告般的用心且熟練，沒有一個突兀的視角，大量的軌道拍攝手法，讓視覺生動，能夠把木偶拍得活靈活現，從頭到尾，其實都沒有感覺到主角們是木頭，看得很感動，對於電影人或者影評來說，劇本可能有點瑣碎，不過這對於小朋友而言就是剛剛好。

其實許多國際電影競賽中，類似這樣的傳統操偶的作品，都給予不錯的鼓勵，最大的意義無非是保存文化，並讓現代人更深刻認識這些傳統技藝，真的是一部非常有意義的作品，不論是聲音和鏡頭，暑假可以帶小朋友進院觀賞，這沒有續集壓力，是一部優秀的台灣娛樂電影。

素還真目前也獲得不少電影獎項的青睞，記得童年國中老師會全年級帶去國父紀念館看平劇，這是教育部希望年輕人對傳統藝術的重視，現在台灣的傳統，幾乎無一倖存，還好有個霹靂電視台如此拼命的保存布袋戲，並且發展進化得如此強大，但仍不見下一代孩子們的重視，這需要教育同步，法國為了保存自己的藝術電影，政府甚至全國學生發電影票，要求學生進電影院，希望台灣政府對傳統藝術保存這一塊，教育部也能有所作為。

片 名：素還真

英文片名：DEMIGOD：The Legend Begins

類 型：武俠、動作、冒險、奇幻

上映日期：2022-01-28

片 長：01時43分

導 演： 黃強華

國 家：台灣

語 言：台語

發行公司：伯樂影業、威視電影



劇情大綱

唯有我，才能成就我的宿命！

少年素還真身懷絕藝，初入江湖原想見識廣大世界，卻因為新結識的好友「寰宇堡」少主禹歡，捲入了險惡的奪權紛爭，就連疼愛他的老師八趾麒麟，都因他遭難。

真相如霧，兇手卻在身邊？傳說力量現世，一場驚天對決即將開展。一人三化的由來，未公開的白蓮秘辛。且看素還真如何力挽狂瀾，阻止兇徒野心，如何仗劍而行，在江湖中走出自己的路，一個屬於霹靂的傳奇，即將誕生…。這部電影的全新演員包括德汪達懷斯（《美夢成箴》）、艾美獎提名馬蒙杜亞提（《81號檔案》）、迪辰拉克曼（《神盾局特工》）以及坎貝爾史考特（《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》）；再度回歸的演員則包括飾演吳亨利博士的黃榮亮、飾演法蘭克林韋伯的賈斯提斯史密斯、飾演奇亞羅德里格茲博士的丹妮拉皮內達，以及飾演巴瑞塞姆班的歐馬希。

▲單就素還真的這一身打扮，服裝造型美術和道具，視覺豪華細緻亮眼。

▲師父不希望素還真在外待太久，江湖險惡，但年輕人怎麼聽得進去。

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