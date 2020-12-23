瘋電影／純真誘惑　成人版的白雪公主童話

文／賴賴

瘋言瘋語：

女主角真的很美，正因如此能夠把整片看完，整部電影就在描述這位年輕貌美的女子，狂放的青春氣息，生活以盡情享樂為目標，以至於沒顧慮到周遭感受最終受害，片名叫做單純的像白雪，也有人翻成白雪公主，而圍繞身旁的七個男人則是死後會傷心可惜的至親好友，整體感流暢好看。

女主角的演技確實非常自然，不論在平常或是情愛戲，都放得很開，編劇試圖將白雪公主的七個男人，置換在美女遭難後被男孩收留的地方，沒有刻意說明所在處，但每個男人都有自己的生活目標而不近女色，這位如白雪公主般美麗的女孩到來並沒有影響太大，反而是朝夕相處而感受到美女的親切與單純，故事描述的是美女打工處某男高層似乎對她有好感，畫面也不過多說了幾句話，就這樣引起後母伊莎貝雨蓓的不愉快，找人暗殺她。

整個故事雖然像是成人版的白雪公主，看點還是白雪公主的美貌與奔放，但導演情色戲處理得很唯美，所以畫面時長不會太多，電影還是在劇情上，只不過也沒有想表達的深刻內涵，就是成年版的白雪公主，而且沒有王子來相救，因為每個都是小矮人。



片 名：純真誘惑

英文片名：Pure as Snow

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2020-12-18

片 長：01時52分

導 演：安妮芳妲(Anne Fontaine)

演 員：伊莎貝雨蓓(Isabelle Huppert) 、 露德拉潔(Lou de Laâge) 、 貝諾特波維德(Benoit Poelvoorde)

國 家：法國、比利時

語 言：法語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



美麗絕倫的年輕女子克萊兒（露德拉潔 飾）在父親的旅館上班，實則掌權的卻是她邪惡的繼母慕德（伊莎貝雨蓓 飾）。不料慕德的小鮮肉男友竟愛上克萊兒，導致她對繼女滿懷嫉妒之意，想方設法將克萊兒趕出自己的視線範圍。



無辜遭害的克萊兒及時被一名男子拯救，因而造訪男子的農莊，那裡住著他的雙胞胎兄弟和一名憂鬱的大提琴家。在此期間克萊兒共把七名男子迷得神魂顛倒，願意為她赴湯蹈火在所不辭。一場宛如七矮人與白雪公主的荒誕童話就此展開！

▲牧師對美女疼愛有加。

▲對於美麗又好相處的女孩，是男人最喜愛的對象。

▲美女只是跟著感覺走，沒有想太多。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI