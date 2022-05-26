11嬰兒活活燒死！塞內加爾醫院深夜大火　疑電線短路釀禍

▲ 塞內加爾一家醫院發生火災。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西非國家塞內加爾驚傳一起悲劇，一家醫院新生兒病房25日將近午夜時發生大火，造成11名新生兒喪命，僅3人幸運生還，總統薩爾（Macky Sall）已經證實此消息。初步調查顯示，這家醫院才剛落成不久，疑似是電線短路引發火災。

根據《鏡報》，這起事件發生於塞內加爾首都首都達卡（Dakar）以東約120公里的蒂瓦瓦內市（Tivaouane），正於安哥拉進行國是訪問的薩爾在推特上證實，「我剛剛痛苦且震驚地得知，蒂瓦瓦內的Mame Abdou Aziz Sy Dabakh醫院新生兒科發生的火災事件中，有11名新生兒死亡。」

當地媒體報導，這家醫院最近才剛落成，火災發生時將近午夜，火勢蔓延極快。蒂瓦瓦內市市長表示，有3名新生兒獲救。正在瑞士日內瓦參加世界衛生大會（WHA）的塞內加爾衛生部長沙爾（Abdoulaye Diouf Sarr）則說明，初步調查顯示，是電線短路引發火災，而他將縮短行程，馬上回國。

塞內加爾醫療保健服務城鄉差距大，此前也發生不少公衛設施意外，北部城市林蓋爾（Linguere）4月底便曾發生火災，造成4名新生兒死亡，起火原因是婦產科病房空調故障。

該國反對派議員迪亞洛（Mamadou Lamine Diallo）針對蒂瓦瓦內市的火災在推特上批評薩爾，也提及4月底林蓋爾市的事件，「又有更多嬰兒在公立醫院被燒死，這是不可接受的。」

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