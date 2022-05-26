把握雨停空檔！入夜迎「最後一波降雨高峰」　還得下1天才放晴

▲今明兩日各地仍有雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日仍受梅雨鋒面影響，不過上半天各地雨勢趨緩，為將與空檔，中央氣象局提醒，今晚到明日將迎來此波鋒面影響期間「最後一波降雨高峰」，直到週六鋒面北抬，整體降雨才會真正緩和，溫度也會上升，下週二又會有一波鋒面接近，天氣將再度變化。

氣象局預報員官欣平表示，今日滯留鋒仍在台灣上空，橫掛在北部地區，持續影響到週六。今晨北台灣、南台灣都有出現明顯降雨，不過上半天降雨趨緩，西半部部分地區甚至可見陽光，各地有短暫陣雨或雷雨，沒下雨時則會放晴。

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▲梅雨鋒面影響，降雨持續到週六。（圖／記者李毓康攝）

接下來另一波降雨高峰將出現在今天下半天到夜間，甚至會持續到明天，尤其中南部仍要嚴防雷雨胞移入，伴隨短延時強降雨、雷擊強陣風等劇烈天氣，有可能出現淹水等情況，注意最後一波的降雨高峰。

今日白天降雨量值相對較少，明日中南部山區、平地都可能出現大雨或豪雨，週六清晨中南部也仍有一些降雨，週六鋒面北抬，山區、東北部平地降雨情況慢慢轉為午後雷陣雨型態，其他地區則逐漸轉晴。

溫度方面，因本週沒有明顯冷空氣影響，各地早晚低溫約22到26度，高溫也只有在降雨時略低，北部約25到26度，但沒下雨時可回暖到29度，週末雨勢停歇、溫度回升，北部29到30度，中南部32到33度，整體是濕熱的天氣型態。