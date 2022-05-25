梅雨挾「紫爆對流胞」狂轟雨彈　週末才放晴！下週鋒面再襲時間曝

▲梅雨鋒面上的紫色對流胞移入陸地時，就會帶來短延時強降雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日持續受到梅雨鋒面影響，各地區都出現明顯雨勢，預計鋒面將影響至週五，週六降雨才會逐漸緩和，氣溫也會回升，下週二又有鋒面接近，屆時西半部降雨機率會再度提高。

氣象局預報員朱美霖表示，今日上半天北台灣有明顯降雨，中午過後南投到嘉義一帶也有對流移入，造成短延時強降雨，嘉義、南投、台南接近山區平地也出現密集閃電落雷。

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▲雷達回波圖可見台灣上空被大片對流雲系蓋滿，各地有明顯降雨。（圖／氣象局）

梅雨鋒面持續影響，今明兩日雨勢最為明顯，今晚到明晚西半部、東北部、金門、澎湖降雨時間長，留意較大雨勢，週五降雨情況轉為短暫陣雨或雷雨，西半部仍要留意局部大雨。

週六鋒面北抬，降雨趨緩、溫度回升，西南風影響下，中南部仍有斷續陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲，北部、東半部可能有午後雷陣雨。

今日到週五受到鋒面影響，各地溫度較為舒適，北台灣偏涼，白天高溫20到23度，中南部、東部高溫25到28度，週六起氣溫回升，各地高溫回升至28到30度，沒下雨時感受較為悶熱。

▲今明兩日雨勢最明顯，週六降雨才會趨緩。（圖／氣象局）