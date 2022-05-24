吃醋討拍被抓包！辯不知他已婚　「我這小三」成鐵證...這下慘了

▲小三交往人夫辯不知道已婚，對話紀錄中卻自曝「我這小三」被逮。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名葉姓人夫外遇女網友，正宮偷聽兩人吵架的通話內容，婚外情才曝光，對兩人提告求償60萬元。人夫坦承出軌願陪，但小三稱「不知他已婚」，但桃園地方法院發現，她在對話紀錄中自稱「我這小三」，顯見她早知情，判決兩人須連帶賠償元配10萬元。

判決指出，人夫2020年5月透過交友軟體認識陳女，隔月兩人便相約見面並進一步交往，還多次在旅館發生性行為，直到去年6月深夜，葉妻發現老公在屋外講電話，偷聽後發現老公疑似正和小三大吵，通話結束後人夫也向老婆承認偷吃，葉妻因此向兩人請求賠償60萬。

法院審理時，葉坦承婚外情，「對自己的行為感覺對不起老婆」，同意賠償；小三則是矢口否認，強調起初認識時並不知情對方人夫身分，直到9個月後才知悉，兩人也沒有任何踰矩行為，請求駁回。

經查兩人LINE對話紀錄，人夫早在2020年12月就曾向小三說「自己娶的，只能自己負責」；又在某次小三吃醋時說「我們用的私房錢的地方，就只有旅館」，並自稱「我這小三」，勘認兩人交往屬實。

桃園地院認為，依人夫之陳述及對話紀錄，無從認定2人是否有發生性行為，但已足認有逾越普通朋友間一般社交行為之分際，判定侵害正宮配偶權，2人需連帶賠償10萬元。