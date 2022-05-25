村上春樹也被吸引！台灣畫家高妍自製漫畫紅到日本　首部長篇作出爐

▲台灣漫畫家高妍首部長篇創作《綠之歌》台日同步發行，這部創作的始末，帶她走到意想不到的地方。（圖／臉譜出版）

記者林育綾／台北報導

起初是為了追星而創作，這本漫畫卻帶她走到意想不到的遠方！台灣漫畫家高妍在2年多前將自己熱愛日本「搖滾師匠」細野晴臣的感動，繪製成32頁的漫畫並自費出版，沒想到輾轉流傳至日本而紅，不僅受到偶像本人的矚目；後來還獲得村上春樹青睞，邀她繪製新書《棄貓》封面。如今她花費2年時間，以當初的漫畫為雛形，創作首部長篇作品《綠之歌》在台日同步出版！

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▲台灣漫畫家高妍首部長篇創作《綠之歌》台日同步發行。（圖／臉譜出版）

高妍在就讀大學時（2017年），愛上了日本「搖滾師匠」細野晴臣，同年得知，這位從來沒來過台灣的搖滾師匠，竟然要來台演出；當時高妍內心渴望說故事的慾望非常強烈，而她過去大多以插畫形式創作，發現插畫已經無法完整表達心情，便決定把這份感動用漫畫的方式來呈現，更自費獨立出版，製作一本僅32頁的同名刊物《綠之歌》，印刷600本後迅速售罄。

32頁的《綠之歌》在2018年自費出版後，沒想到輾轉流傳至日本，被細野晴臣曾組成的樂團HAPPY END鼓手、作詞人松本隆發現，進而轉達給細野晴臣本人；而書中的真摯情感，也傳達到了他心裡，2019年細野晴臣更主動邀請高妍，參與他的生涯紀錄片拍攝。

同年，高妍在日本逐漸打開知名度，不僅香港、韓國漫畫家在東京舉辦聯展；更獲得村上春樹青睞，受邀為其新書《棄貓》繪製封面及內頁插畫，引起轟動。村上曾說，第一次看到高妍的畫時，感到有某種強烈吸引他的東西，無論如何都想使用看看她的畫作。而當時年僅23歲的高妍，已成為國際漫畫圈一個不容忽視的名字。

▲村上春樹指名合作，邀請台灣插畫家高妍為小說《棄貓》繪製封面。（圖／時報出版）

高妍透露，《綠之歌》的書名其實早在2017年就確定，是來自村上春樹的作品《挪威的森林》裡的角色——小林綠。沒想到後來，接到了來自村上春樹的邀約，繪製《棄貓》的封面，這也是她的第一個商業插畫案，讓當時原本正處於低潮的她無比興奮。

正因為這兩件事的發生，讓她覺得《綠之歌》這部作品在冥冥之中有股力量牽引，得以與喜愛歌手及作家更靠近。她提到，自己並非有意為之，反倒認為是作品裡非常純粹且不純熟、非常拙劣的誠實，拉近了她與細野晴臣以及村上春樹的距離。這是在創作《綠之歌》的過程裡最令她震驚的事情，並確認了「創作的力量可以帶人們到很遙遠的地方，甚至是本人去不到的地方。」

經過數年準備與醞釀，高妍後來受邀在日本KADOKAWA角川集團轄下漫畫月刊《Comic Beam》，開始連載長篇創作《綠之歌》，而耗時2年，如今長篇版《綠之歌》單行本在5月25日於台日同步出版，這個日子也是細野晴臣首張個人專輯《HOSONO HOUSE》的發行紀念日，可說有驚人的共時性。

▲▼台灣漫畫家高妍首部長篇創作《綠之歌》台日同步發行。（圖／臉譜出版）

台日單行本全書裝幀設計，皆由高妍親自操刀，更由她親自翻譯台灣繁體中文版，並大幅加筆修改中文化，希望由內到外，完整傳達她心中《綠之歌》這部作品的情感與氛圍。

雖然長篇《綠之歌》的起點始於日本，但高妍強調，「這是一本非常台灣的書。」目前她以遠距工作的方式，在日本擔任一位全職漫畫家，藉此證明「台灣有非常多人才」。她說，「我是一個『不錯的』創作者的事實，並不因為我在日本得到的任何成就而改變，是因為我從以前到現在都在做同一件事情，並且持續做下去。」

藉由這部作品，希望讓更多台灣的創作者知道「自己的作品是有力量的，不需要獲得來自國外的肯定，才能大聲的說自己是台灣之光。」

▲高妍期望藉由這部作品，讓更多台灣的創作者知道「自己的作品是有力量的」，不用透過外在的證明。（圖／記者林育綾攝）

她透露，在長篇版《綠之歌》2年的製作期間，都在水深火熱中度過，每一格都修改了3、4次以上。如今首部長篇漫畫出版，內心非常感慨且感激，明白原來過去看過的這麼多這麼棒的漫畫作品，作者也是以如此心情繪製而成。「感謝我從前接受到的所有文化、涵養和力量，讓我可以成為現在的我。」

出版社也表示，長篇《綠之歌》不只是一個少女的追星故事，更是透過「林綠」這個角色在面對人生的重要轉折階段，看她如何因為喜歡一個人，為了他去很多地方、做很多原本不敢做的事。這是高妍透過這部作品最想記錄的東西，而她也毫無保留地、盡了全力地以漫畫的方式記錄下來。