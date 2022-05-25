驚險！貨櫃車彎道「45度傾倒」　林口→八里雙線道一度癱瘓

▲貨櫃車傾斜卡在轉彎處。（圖／翻攝自林口大家庭）

記者戴上容／新北報導

郭姓司機25日上午11時許，駕駛貨櫃車行經林口區粉寮路二段下坡路段時，在轉彎處疑操作不慎，造成載運的貨櫃側翻，整輛車占據路面，所幸事件未造成傷亡，郭男事發當下PO文提醒用路人「大家請繞路」，歷經4小時總算吊離車輛，疏通道路，郭男也留言「吊車4萬元不見了，欲哭無淚」。

25日上午11時許，郭男在臉書社團《林口大家庭》po文，「不好意思，小弟我在醒吾高爾夫球場這邊差點翻車了，如果要下去八里到可能要繞路，目前在長道坑路這邊全線封閉」，並附上照片。

照片內容可見，天雨路滑下，有輛一台貨櫃車傾斜在轉彎處，畫面令人膽戰心驚，網友們也紛紛在下方留言，「善良的駕駛！」、「上週也看到一台便當船卡在那一段」、「這條路不太有人會拉40呎下去，因為彎幅很大」、「剛剛跟你對向擦肩而過 醒吾剛下來」等等。

郭男也在臉書留言處報告現況，下午2點多時吊車到場，下午3時許完成吊離作業，最後還留言「下來平面櫃子也還是斜的，我已經不知道怎麼講了，這次叫吊車又4萬多不見了，欲哭無淚」。

轄區蘆洲分局表示，事故當時雙向封閉，通報後已叫拖吊車到場處理，詳細肇事原因以及肇事責任歸屬仍待調查釐清。