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血庫拉警報！全台指定45處完成捐血　西堤送炸魚兌換券

▲▼西堤牛排號召大家熱血捐血，即日起至5月28日到指定45處捐血站完成捐血，即可領取英式炸魚兌換券1張。。（圖／王品提供）

▲西堤牛排號召大家熱血捐血，即日起至5月28日到指定45處捐血站完成捐血，即可領取英式炸魚兌換券1張。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

全台平均每天約需要7,000袋熱血，疫情延燒、台灣血庫也拉警報，全台血液庫存呈現偏低的黃色燈號，疫情吃緊的雙北血液庫存量僅剩4天，其中又以A型、O型血最缺。西堤牛排號召大家熱血捐血，即日起至5月28日到指定45處捐血站完成捐血，即可領取英式炸魚兌換券1張。

西堤牛排自2004年起舉辦募血公益活動至今，總計已募集超過3,000萬cc鮮血。此次再度提供2萬張免費英式炸魚兌換券（價值238元/張），民眾只要即日起至5月28日，到台北、新竹、台中捐血中心指定的45處捐血站完成捐血，即可獲得英式炸魚兌換券1張。

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▲▼西堤牛排號召大家熱血捐血，即日起至5月28日到指定45處捐血站完成捐血，即可領取英式炸魚兌換券1張。。（圖／王品提供）

▲即日起至6月30日，只要憑接種三劑疫苗之證明畫面，西堤內用可享單客經典套餐享88折優惠。（圖／王品提供）

此外，西堤牛排鼓勵已施打三劑疫苗的人，到店安心打牙祭，推出「打三劑，補元氣!」活動，即日起至6月30日，只要憑接種三劑疫苗之證明畫面，內用可享單客經典套餐享88折優惠。而藝奇、陶板屋即日起至6月30日內用消費兩客套餐，出示接種三劑證明，結帳可享整桌88折優惠（服務費另計）。聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣則是6月30日前內用同桌每人皆出示接種三劑證明，享整桌88折優惠。

另外， 「隱餐飲集團」鼓勵民眾配合政府疫苗政策，保護自己也保護別人，即日起凡來集團旗下隱士（含新竹分店）、隱世、隱寺、隱侍四大餐酒館品牌消費，只要出示施打三劑疫苗的證明，不限金額即贈送「安疫暢遊」組合，可以免費獲得各品牌的經典特調一杯及下酒餐食一份，除此之外更加碼贈送隱集團暢遊9折優惠券，可於下次至各店消費時使用。

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