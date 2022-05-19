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後天「小滿」！6禁忌一次看　別露肚臍、喝冷飲

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲小孟老師提醒，小滿後氣溫升高，雨水變多因此濕氣變重。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

5月21日是24節氣的「小滿」，命理專家小孟老師分享6大禁忌，包括忌露肚臍、別吃隔夜菜、不要喝冷飲等。

小孟老師在臉書說，小滿時，太陽過黃經60度，此時稻榖逐漸成熟稱為小滿；小滿後氣溫升高，雨水變多因此濕氣變重，大家養生必須去溼，可多吃綠豆、冬瓜、薏仁與山藥。

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小滿禁忌：

1、忌露肚臍

小滿濕氣較重，晚上睡覺時要蓋涼被，以免睡著時露出肚臍，被涼風或冷氣吹入，導致溼氣入體影響健康。

▼睡覺要蓋住肚臍。（示意圖／記者黃克翔攝）

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

2、忌生冷飲料

小滿氣溫逐漸上升，許多人會想喝生冷飲品，容易喝太冰導致頭暈與心血管快速收縮，因此建議多喝常溫飲品。

3、不要浪費米食

小滿為穀物豐收之時，因此不宜浪費米食以免導致財運不順，一整年吃不飽喝不足。

4、禁吃助溼食物

小滿禁吃助溼食物，如生蔥、生薑、生蒜、茄子、蝦、蟹，以免引發溼疹、風濕疹。

5.、少熬夜

小滿晝長夜短，氣溫逐漸升高，人體的機能消耗過大，也會導致人容易疲勞，若熬夜容易引發便秘、頭癢、喉嚨不適。

6.不要吃隔夜菜

小滿氣溫上升，容易潮濕，病毒細菌滋生，因此隔夜菜容易滋養病菌，吃下後容易導致腸胃炎或腹瀉。

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