12星座智商排行！「最笨3人組」狂被騙還不知、為愛傻付出

▲12星座智商排行榜，你排第幾名呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

明明自認不笨，但在面對感情、友誼或是工作瑣事時，總會讓你頓時失去判斷能力、落入他人的圈套之中嗎？命理專家小孟老師統整出「12星座智商」排行，其中榜單上吊車尾3人組，分別是巨蟹座、雙魚座及射手座，因為心腸軟常被騙，以及對於愛情不顧一切的付出，不禁懷疑談戀愛使人變笨。快看你上榜了沒。

12星座智商排行榜：

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第12名：

巨蟹座：心腸太軟，容易被騙

因為心腸很軟，容易被誠懇的人騙，因此巨蟹座的智商常被朋友與親友降低。

第11名：

雙魚座：為愛痴狂，注意桃花

容易因為愛情而降低智商，當雙魚座愛上一個人會不顧一切付出所有，時常讓周圍的人傻眼。

第10名：

射手座：過度樂天，遭人陷害

射手座容易大意，只要朋友說什麼都會相信，因為個性過於樂天，容易遭人陷害。

第9名：

牡羊座：心直口快，易被看穿

牡羊座講話很直接，有什麼就說什麼，因此容易被人看穿你很好利用，單純的你被人利用到徹底才會忽然醒來。

第8名：

金牛座：過於重情，被人利用

金牛座比較重情，只要別人對你好你也會想對別人好，因此容易被以前幫助過你的人利用。

第7名：

水瓶座：購買商品，易被洗腦

容易在購物時被服務人員或廣告洗腦，導致買到貴重物品。

▲水瓶座購物時容易被店員的話術洗腦。（圖／取自免費圖庫Pexels）

第6名：

獅子座：過於大方，軟土深掘

獅子座有時太過大方，會讓人認為你很有錢或者很大器，容易引來想要挖你好處的人，當驚覺有詐時，好處通常都被挖完了。

第5名：

摩羯座：發現異常，舉一反三

智商還不錯，當發現有人想要拐你時，會立即擋下，也會運用話術小心處理，因此很難被小人欺騙。

第4名：

雙子座：以退為進，擅於偽裝

雙子座很精明，當對方生氣時會懂得以退為進，以獲取自己想要的東西。當有人要來借錢時，就算自己有錢也會裝出一副很窮的樣子。

第3名：

處女座：看懂時局，懂得轉彎

處女座很了解時局，當所處的環境人事改變了，你也會跟著改變、見風轉舵，所以能在公司動亂時升遷被人重用。

第2名：

天秤座：維持形象，能屈能伸

天秤座非常重視自己形象，能言善道，遇到機會懂得好好把握，同時發揮魅力，讓更多人喜歡自己，也會藉由喜歡自己的人去幫自己做事。

第1名：

天蠍座：了解人心，發揮人脈

天蠍座很了解人心、一點就通，能夠整合手邊人脈資源讓自己變成當紅炸子雞，並且透過人脈來賺錢。