籲Omicron監測「流感化」　公衛學者提1模式：全世界都在做

▲新冠肺炎疫情至今已逾2年，公衛學者認為應走向流感化監測。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊晏琳／綜合報導

新冠疫情至今已逾2年，台灣逐步鬆綁防疫政策、邁入共存模式。公衛專家也認為，對Omicron疫情的監測應走向流感化，減少行政防疫量能，將重點回歸中重症控制。

台灣大學公共衛生學院陳秀熙今（25日）於「新冠肺炎科學防疫園地」直播中建議，為讓行政防疫能量降低、焦點放在中重症控制，在輕症及無症狀方面，應開始跟上世界趨勢，學習紐西蘭、新加坡等國，利用流感定點監測經驗，發展新冠肺炎「流感化監測。」

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▲陳秀熙認為，應讓Omicron走向流感化監測。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

無症狀、不須治療方面，施以族群問卷調查或血清抗體監測即可；輕症可採類新冠肺炎症狀及急性呼吸道症狀監測，並將焦點放在中重症，監測嚴重急性呼吸道個案的流行趨勢。

死亡案例上，陳秀熙也建議，可建立死亡預測模式，並將死亡通報分類成「臨終死亡、因慢性病或癌症照護不足導致的死亡、以及感染死亡」，藉此找出問題。

陳秀熙更直言，「全世界都在走流感化監測」，他認為，假設未再傳出新變種病毒，世界大流行將會走向地方流行。COVID-19的病毒型態也應做區分，將Omicron獨立分出，從COVID-Non-Omicron改為COVID-Omicron，並下修傳染病等級，自第五類改為第四類，才能使防疫行政及醫療量能，回歸到高危險群的照護。