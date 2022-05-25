周文偉出軌！娶望族妻卻自稱「未亡夫」　網路訊息曝光

▲加州長老教會發生槍擊案後，警方圍起封鎖線，也有民眾獻花哀悼。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本月15日在美國加州的長老教會開槍，釀成1死5傷慘劇，美國檢警認定凶手周文偉是仇恨犯罪犯案。事實上，周文偉的婚姻早在9年前就已出現裂痕，本刊掌握，2013年周曾在交友網站貼出標題為「誠覓餃子伴」的徵友訊息，內容寫道：「美籍台胞，59歲離休教授，覓北方溫勤信實、善做餃子等麵食的女伴，願赴台灣海邊長住共享夕陽紅者最佳。」還留下電話和電子信箱。

▲今年68歲的周文偉犯案後被收押，美國檢警認定他是仇恨犯罪。

雖然不知道周文偉是否真的如願找到女伴，但當年他明明還沒離婚，卻謊稱「離休教授」，可能已精神出軌。

除了這則PO文外，川普就任美國總統後，周又發了另一篇徵友訊息，這次卻是幫老婆找伴，反諷的文字流露出對太太及川普政府的不滿。

▲台裔醫師鄭達志奮勇阻擋槍手，不幸身亡，教友舉辦告別式，表達不捨。

這篇徵友訊息標題為「大愛教授代妻覓伴」，周自稱是個老弱病廢的台灣退休教授，在「川普毒海」中自知來日無多，但老婆溫柔婉約、貌似蓮花、端莊賢淑，所以想幫她尋覓身心強健、產業豐厚、有文化底蘊的60歲以上單身華人陪伴，甚至自稱「未亡夫」。

▲周文偉與妻子感情不睦，2013年還曾謊稱離婚，透過網路徵求女伴。



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