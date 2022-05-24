全台唯一「城隍毛線廟」大稻埕亮相！台北霞海城隍文化節登場

▲全台唯一的「城隍毛線廟」矗立大稻埕，將於5/28~6/26台北霞海城隍文化節期間，在永樂廣場亮相。（圖／台北霞海城廟提供）

記者林育綾／台北報導

去年受疫情影響，今年為促進大稻埕整體活絡，2022「台北霞海城隍文化節」在防疫狀態下舉辦，為大眾開啟新局。包括藝術家創作全台唯一的「城隍毛線廟」也將期間限定在在永樂廣場亮相，讓大家拍照祈福；另還可以逛城隍暖壽市集、看歌仔戲等，期望透過祭典、展演、市集、戲劇、裝置藝術，為大稻埕注入活水。

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▲「台北霞海城隍文化節」記者會大合影。（圖／台北霞海城隍廟）

台北霞海城隍廟表示，連續3年受到疫情影響，每到4、5月剛好都來到疫情的轉變時刻，霞海城隍老爺聖誕相關活動也因此取消或縮小舉辦，城隍廟盡眾善信之力，也陸續捐贈防疫相關用品，如體溫計、三級防護衣，今年更支援消防局1000支快篩試劑。

▲台北地下街與台北霞海城隍廟聯名「水逆退散符」。（圖／台北霞海城隍廟）

而近年台北市政府大力推廣《大稻埕無圍牆博物館》，包括春天的《戲春》，接連著大稻埕青年戲曲藝術節、戲春大稻埕，而緊接《夏祭》無圍牆的重點之一「台北霞海城隍文化節」，除了為城隍爺祝壽，一方面希望疫情早日退散，並促進大稻埕整體活絡。

▲《大龍峒金獅團》將於5/28打頭陣，鑼鼓喧天趕走病疫。（示意圖／台北霞海城廟提供）

5/28打頭陣的《大龍峒金獅團》將鑼鼓喧天趕走病疫，接著由在地《大同社大中胡班》用台灣歌謠帶觀眾穿越時空回到舊時代，《大頭金來鼓亭》、《台北共樂軒》也一齊暖壽祈福，除了傳統藝陣，這天還有《拚場藝術撞擊團隊》帶來作品「渡」、《小事製作》帶來「霞海之聲51.3」，作品啟動於地方電台DJ回應Call-In聽眾的煩惱，邀請在地店家、居民一起為城隍爺切祝壽壽桃，開啟序幕。

▲5/29則有「神樂隊LIVE秀」，邀請《台北稻江靈安社》等樂團演出。（圖／台北霞海城廟提供）

5/29則有「神樂隊LIVE秀」，迎城隍中重要的神樂隊們親臨現場，包括北管、南管、月琴、二胡各式演出，邀請《台北雙連社》、《台北共樂軒》、《台北稻江靈安社》北管聯奏，古路曲牌、子弟戲曲精彩呈現，更特邀曾經也參與過靈安社的林茂賢老師，講解軒社文化；還有《南薰閣》優雅的南管演出、《鄭美&台北市五全樂齡月琴團》的古琴月聲，彈唱百年前的月琴彈唱、《台灣好弦胡琴團》的胡琴聯奏，帶來不同風情的稻埕風光。

▲全台唯一城隍毛線廟《作夥來建城隍毛線廟》，5/28~6/26在永樂廣場讓大家一起拍照祈福。（圖／台北霞海城廟提供）



在台北霞海城隍文化節期間，更有「城隍毛線廟」矗立大稻埕，由V&Jstudio陳亞琦、陳亞筑雙胞胎姊妹藝術家共同創作，築起全台唯一的城隍毛線廟《作夥來建城隍毛線廟》，作品以多年毛線藝術經驗，希望透過毛線編織起大家的心，而製作大稻埕重要信仰之一的霞海城隍，讓城隍爺跟貼近民眾，5/28~6/26在永樂廣場讓大家一起拍照祈福。

▲貴賓掛上祈福毛線燈籠，祝福活動圓滿。（圖／台北霞海城隍廟）

6/3~6/5則有「城隍暖壽市集」，由永樂商圈發展協會主辦，集結在地店家一起來幫城隍暖壽，邀大家逛大稻埕特色商品。而6/5由「民權歌劇團」信眾還願，邀請劇團重返戲棚地大稻埕演出，下午2點半有《醉八仙扮仙+日戲：晉陽宮》，晚間7點有《夜戲：大鵬鬧宮》，邀請城隍老爺一起與大家一起看戲。另外「霞海城隍祝壽法會」將於6/12-6/16舉行，民眾除了可為城隍爺祝壽，也能祈福消災。

▼「台北霞海城隍文化節」活動。（圖／台北霞海城隍廟）