網美「丟魚擲茭」可罰1.5萬不算慘　這動作涉刑法最重判囚1年

▲網美撈火鍋店金魚「當擲筊重摔」！嘻笑片掀怒。（圖／示意圖）



記者游瓊華／台中報導

一名網美到台中某間火鍋餐廳用餐時，竟將外頭魚缸內的金魚抓起，再重摔回魚缸內，並嘻笑高喊「要擲筊」，惹怒網友。台中市動保處長林儒良表示，女子在影片中的行為已經觸法，依法可處1.5萬元，但女子涉嫌將影片貼網散布，依法可處1年以下有期徒刑。

林儒良指出，依照《動保法》規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，女子涉嫌散布、播送過程，可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。林儒良指出，年輕人覺得好玩，還把過程拍下來貼網，殊不知這樣的行為已經觸法，目前正在聯繫涉案女子出面說明。

有網友22日在Dcard上以「好瞎==這算虐待動物吧」為題發文，並轉貼某網美的IG限時動態。從影片可見，網美先是將3條魚抓在一旁的椅子上，再將手放進魚缸內盛水，並倒在魚上。

緊接著，該網美笑著高喊「要擲筊～」以雙手抓起3條魚，舉到最高點時再將魚重摔回水缸內！影片中還有另名女子拿著手機錄影，開心喊著「等一下要標我，看起來超好笑～」影片曝光後引發網友撻伐，紛紛留言，「你這篇真的可以公審10次」、「被公審還哭腰，下輩子換你變成魚啦」。

由於風波在網路上越演越烈，拍攝者吳睿學將影片刪除，並發限時動態道歉，結果「玩魚妹」雖轉發該則限動，卻又說「我虐魚，我驕傲！耶！」並嗆網友，「也不是摔你」、「丟進水裡又不是埋進土裡」再次引戰。