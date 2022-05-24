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國民黨團諷蔡英文成「四軍統帥」　網軍治國籲檢調查金流

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團24日舉行記者會，痛批總統蔡英文成為「四軍統帥」，陸海空軍之外，還加入網軍，花費人民納稅錢養網軍，用不實訊息、似是而非的梗圖帶風向。黨團總召曾銘宗直言，去年政府加上國營事業宣導經費將近20億元，其中光是農委會就買了5家媒體廣告，花錢養「1450」（指網軍），要求審計部嚴格查核相關經費，若有不法，檢調應依法行政查金流，不要放水。

▲▼國民黨團召開「蔡政府執政六周年～網軍治國！操弄輿論」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團舉行「蔡政府執政六周年，網軍治國！操弄輿論」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立法院黨團今天上午舉行「蔡政府執政六周年：網軍治國！操弄輿論」記者會。曾銘宗會中揭露110年度政府編列的宣導經費總計高達11億元，最高的是農委會1.4億餘元，第二名是司法院1.3億多元，第三名是教育部的8800多萬，國營事業方面，也有將近8億元。

曾銘宗說，政府部會加上國營事業編列的宣導經費將近20億元，其中最誇張是農委會，買了5家媒體廣告，包括凱擘、東森、年代、民視、三立都上榜，且經過審計部核定，有將近2000萬是不准它報銷，難怪農委會成為「1450」的代名詞，用政府的錢在養網軍。

曾銘宗說，檢調對於「卡神」楊蕙如、林秉樞疑似養網軍都是輕輕放過，沒有徹查其資金來源，國民黨團有兩項要求：第一，要求審計部嚴格查核政府各部會、國營事業宣導費用有沒有用在刀口上，是否留用作為養網軍之用；第二，假設有發現不法，應儘速移送檢調偵辦，清查相關資金流向，呼籲檢調依法行政不要放水。

黨團書記長萬美玲諷刺說，蔡英文是「三軍統帥」，現在卻選擇當「四軍統帥」，陸海空三軍之外，還要再加入網軍，耗掉全民的納稅錢。

副書記長鄭正鈐則說，民進黨政府有「網軍治國5大案」，包括賴清德案、楊蕙如案、林瑋豐案、林秉樞案和政院小編案，用老百姓的錢製作斷章取義的事情，洗老百姓的腦，網軍若是不收錢的「網路義勇軍」，還可以算成言論自由的範圍，但現在已經變成產業化了，不僅分成反串組、民進黨組、中立選民組，發布不實訊息帶風向，藉由反串的藍綠白彼此惡鬥，分化台灣內部，還偽裝成中間選民，分化在野勢力，減少監督政府的力量。

鄭正鈐表示，例如近期的台北市議員徐巧芯被「假爆料」就是很典型的例子，先爆料她違規停車、不給開單，在網路上大肆攻擊，結果後來發現徐根本沒有違規停車，攻擊她的還是一名「黑柯」粉專管理員，對國人發動認知作戰。

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