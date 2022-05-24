拜登表明「願軍事介入護台」　CNN分析重要背景：俄國侵烏

▲ 拜登於美日峰會會後記者會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登23日在美日峰會過後表明，若中國武力犯台，美國將動用軍事力量保衛台灣。CNN分析，俄羅斯入侵烏克蘭是拜登這番言論重要的背景脈絡，此次出訪亞洲的目的也使其更具象徵意義。但他究竟是失言，還是有意捨棄美國數十年來採取的戰略模糊政策，引發各界關注。

拜登上任以來已經至少三度表明，若中國對台發動攻擊，美國願意軍事干預。儘管白宮火速澄清，但他的言論已經引起全球關注，激怒北京，也在美國國會掀起針對台灣問題的激烈討論。

美國長久以來對於「如何應對中國犯台」這個可能引發與中戰爭的問題奉行「戰略模糊」政策，保留軍事回應的可能性，藉此遏制中國，目的是維持現狀，避免亞洲爆發戰爭，這項策略也確實奏效。

然而，拜登23日對於是否願意軍事護台的問題給出正面答覆，「是的，這是我們做出的承諾。」實際上，美國從未承諾在中國發動攻擊時以軍事力量保衛台灣。雖然白宮匆忙澄清，他只是重申美國根據《台灣關係法》做出的承諾，向台灣提供自衛的軍事手段，但拜登此言的意義顯然不僅止於此。

CNN指出，拜登此次發言的重要背景脈絡即俄烏戰爭。美國對俄國侵烏祭出強烈回應，拜登更重振冷戰聯盟，對抗莫斯科，正和克里姆林宮打一場價值400億美元的代理人戰爭。因此，拜登展現出比預料中強硬的立場不無道理，也可用來解釋台灣問題。這番言論還具有額外象徵意義，即他目前正值出訪亞洲期間，而此行目的正是努力建立廣泛的地區盟友陣線，對抗中國崛起。

至於華府反應，共和黨鷹派人士雖懷疑他失言，卻也贊成他的強硬做法。美國國會則對於是否拋棄戰略模糊展開激烈爭辯，兩黨鷹派都呼籲改採「戰略清晰」，因為中國已經強大許多，對台灣構成威脅，美國需要立場明確。但這可能被中國視為高度挑釁，導致美國捲入代價高昂的海戰之中。

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