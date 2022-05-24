「塔綠班出征寸草不生」！趙少康要蔡英文：約束妳的網軍

▲總統蔡英文。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

影音串流業者Netflix以民眾買不到快篩製做迷因哏圖，卻引發爭議，遭砲轟造謠，網路上甚至掀起退訂潮，不過中廣董事長趙少康認為，Netflix不須道歉，更批評民進黨公職跟綠營支持者總是嘲諷大陸「小粉紅」，動輒霸凌政治立場不同的演藝人員，其實台灣的塔綠班出征才是寸草不生。

▲Netflix「買不到快篩迷因」遭網出征。（圖／翻攝Netflix臉書）

趙少康說，Netflix的哏影音上線短短1小時，就獲得高達3.3萬次觀看，創意與宣傳效果十足，更證明的確切中人民心中所苦，影片中沒有出現任何批評蔡政府的字眼，只傳達剛開始買不到快篩的苦悶心情，還是被民進黨側翼痛罵「造謠」。

趙少康質疑，如果快篩真的不缺貨，為什麼政府還要用實名制，採取一人限購五劑的「配給式」販賣？即使超商買得到，價格也不是許多長期或大量使用者可以負擔，光是「0+7」以篩代隔措施，要出門必須至少快篩7天，就是一筆上千元的花費。相較部分國家的快篩免費發送，Netflix替台灣人反映缺快篩的現象，何錯之有？

趙少康表示，面對快篩問題，衛福部長陳時中曾說「覺得價格不合理，你可以不要買」，展現何不食肉糜的高高在上，罔顧民眾對快篩試劑的需求不是「想要」而是「必要」；總統蔡英文被問到要不要到新北視察疫情時，也只丟下一句「發言人回答」，轉頭就走，民眾只是用調侃方式發洩不滿，網軍就立刻出動「鎮壓民怨」，真是好大的威風。

趙少康指出，Netflix不只被綠營網軍出征，還有十多個側翼粉專發起退訂運動，蔡英文曾經信誓旦旦的說「在我當總統任內，沒有人需要為自己的認同道歉」，曾經在鄭南榕遺像前立誓「收購粉專、培養網紅，我無法接受」，言行落差這麼大，真是十足的諷刺。

趙少康認為，身為「四軍統帥」，蔡英文應約束網軍收斂，不要讓人民處於「綠色恐怖」箝制言論的陰影下，連調侃時事宣洩苦悶的權利都被奪走。蔡政府成天只想著如何利用媒體造神，對疫情只用觀光式、煙火式的關心手段，在關鍵時刻做做秀敷衍人民，掩蓋不了國內醫療與防疫雙重失靈的事實。

影音串流業者Netflix（網飛）為宣傳韓劇《還有明天》，提到「永遠買不到快篩的我」，被網友灌爆緊急刪文，仍引起各界撻伐。在鬧出風波2天後，Netflix官方23日已發聲明道歉，承諾會以更審慎的流程進行審核工作，並加強對社會時事動態的瞭解、核對重大政策相關資訊的正確性，避免造成民眾的誤解，並確保執行社群工作之相關人員，清楚理解社群行銷的影響力，更應該肩負起一定程度的社會責任。