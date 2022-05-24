陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

▲執政團隊認為，專家小組召集人張上淳很可能在陳時中轉場參選北市長後，成為新的衛福部長。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本土疫情進入高原期，近期疫情引起的民怨，逼使兼任黨主席的總統蔡英文親上火線，出手指示多項防疫措施，除了盼穩住民眾對執政團隊的防疫信心，另也希望府院黨動起來，提前拆彈，避免年底選戰布局受疫情干擾。未來只要挺過這波疫情高峰，屆時漸鬆綁管制措施，指揮中心降級開設，陳時中自然就能依規定卸下指揮官身分，轉身成為綠營眾所期待的最強母雞。

陳時中從2017年2月就任衛福部長已5年餘，經過2次內閣總辭，始終屹立不搖，未來若投入選舉，醫界中被看好的可能接班人選包括英系不分區立委邱泰源、前衛生署副署長李龍騰、陽明大學校長郭旭崧等，不過，歷經2年多高強度的防疫工作，執政團隊認為，專家小組召集人張上淳是不錯人選，很可能在陳時中轉場參選北市長後，成為新的衛福部長。

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指揮中心評估，疫情過高峰後的最低點可能落在7月底，因此黨內認為，若717民進黨全代會前來不及提名陳時中，則可能會在928黨慶前拍板；一旦陳時中就戰鬥位置，北台灣其他縣市布局也將守得雲開見月明。





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