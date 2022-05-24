20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器還原現場！媽媽控店家詐騙

記者葉國吏／綜合報導

香港一位男童撞倒要價52800港元（折合台幣近20萬）、高1.8公尺的天線寶寶公仔，導致公仔頭部斷裂。男童媽媽看到這一幕臉色超難看，隨後也在臉書發文，指控店家為什麼沒把這麼貴的公仔圍住，真心覺得不合理、心理壓力很大，以後再也不敢逛街。

▲一名男童撞倒要價20萬元的天線寶寶，媽媽當場傻眼。（圖／翻攝自Facebook／香港抗疫關注組，下同）

這件意外在香港社團討論相當熱烈，香港旺角朗豪坊一家潮流玩具平台外等身天線寶寶公仔，被男童不小撞倒後導致頭部斷裂。從監視器畫面中可以看到，男童背靠公仔導致公仔倒塌損壞。

▲媽媽發文。（圖／翻攝臉書）

媽媽在臉書發文，指出逛街時突然聽到身後一聲巨響，轉頭就發現兒子把天線寶寶公仔毀了「玩具店員工第一時間就指控她兒子故意去踢公仔」，當下她和先生真的以為自己沒教好小孩，馬上責備小孩也認錯賠錢，花了超過3萬港幣（約11萬台幣）。

▲▼天線寶寶被堆倒的監視器畫面。（圖／翻攝YouTube／鞦韆先生 Mr. Swing，下同）

不過媽媽文中透露，後來收到監視器畫面發現，兒子只是碰到公仔一下，結果公仔就倒塌破碎，「這麼貴的娃娃沒鎖住、完全沒有圍住？我已經覺得很不合理，我真的覺得很過分」。媽媽表示，店家員工可以說兒子不小心，但不能直接說兒子是故意踢的，痛批店家詐騙她3萬多港幣「心理壓力很大，以後再也不敢逛街。」