夾娃娃偷吃步　高雄男靠一支「電弧打火機」爽夾7公仔

▲高雄男子用「電弧打火機」干擾娃娃機台，作弊夾到了7隻公仔，法院判拘役120日。（示意圖，非當事店、人／資料照）

記者蔡怡萍／高雄報導

夾不到娃娃怎麼辦？高雄有1名黃姓男子就靠著「打火機」狂夾了7隻公仔！黃男發現「電弧打火機」可以干擾娃娃機台的預設程式，造成機台爪子的不正常收合，因此用這個「偷吃步」反覆夾取了7個海賊王公仔，受害的3個機台台主發現異常後提告黃男，高雄地院依「非法由收費設備取財罪」，共5條罪判處拘役120日；另民事求償部分，其中1名台主請求4萬3千元，但法院只判賠1200元。

判決書指出，高雄31歲黃姓男子發現在娃娃機台附近使用「電弧打火機」，可以造成機台被不正常干擾而短路，爪子因此出現與預設程式異常之不正常收合，黃男就用這個方法反覆操控娃娃機，且鎖定海賊王系列公仔狂夾了7隻，共有3個娃娃機台主受害，台主發現不對勁後、調閱監視器發現黃男「作弊」行徑，共同報警舉發黃男。

因為監視器影像罪證確鑿，黃男到案後也坦承有打開手中的「電弧打火機」，但辯稱故障是娃娃機台本身的問題，警方實際測試後，證實這種打火機的確會干擾機台，黃男反覆在機台附近使用、有明確犯罪的意圖，於是依照詐欺罪嫌將黃男起訴。

高雄地院審後依犯「非法由收費設備取財罪」共5罪，處黃男拘役120日，可易科罰金；而審理過程1名台主堅持不和解、2名表示願調解，但到了當天黃男卻無故不到場、以致調解不成立。

而其中1名台主認為黃男造成財產上損失，又因此浪費精力體力、警局法院來回奔波曠日廢時，求償撫慰金4萬3千元，但簡易庭認為台主所訴精神損失難以證明與計算，於是只判賠1200元公仔價值。