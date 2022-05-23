天津人「駕滑翔翼」逃離封控區！23秒影片瘋傳　官方回應了

記者趙蔡州／綜合報導

天津市為防堵疫情蔓延，加強封控區管理及篩檢，不料疑似有一名天津北辰居民20日為了逃離封控區，竟使用滑翔翼飛越管制站，整個過程被下方民眾拍下上傳微博，影片一出立刻引發網友熱議。對此，天津警方21日澄清，影片為虛假不實信息。

大陸微博及抖音日前瘋傳一支影片，疑似有一名天津北辰居民20日為了逃離封控區，竟使用滑翔翼飛越路口的管制站，讓下方的民眾看了目瞪口呆。影片一出引發大陸網友熱議，有人說「太牛了」、「竟然這樣越獄，很『刑』啊」、「還真是八仙過海各顯神通了」、「等等大白也駕滑翔傘在後面追，就熱鬧了」。

▲網傳天津居民駕駛滑翔翼逃出封控區。（圖／翻攝自微博）

對此，天津警方21日澄清，部分網友在微博、抖音發布影片，並稱是天津北辰封控期間，有人駕駛滑翔機外出，「經核實，該影片訊息為虛假不實的訊息，請大家不信謠不傳謠」。

天津警方也解釋，影片拍攝地點並非北辰，而是在天津市西青區，另外影片中人員均穿著厚實外套，這個季節頂多穿個短袖或長袖，所以肯定不是5月20日拍攝的。

天津警方最後說，現在北辰區屬於封控階段，每個路口都有警察和藍色擋板，影片中未出現任何藍色擋板及警察，同時人群中還有人未戴口罩，明顯是利用之前拍攝的影片造假傳播，呼籲民眾別誤信影片訊息。

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