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小3學生寫作文！一路用「這1字」寫滿　老師被氣笑：火都上來了

圖說1：在河北張家口，一名就讀小學三年級的男孩以「我第一次給老鼠的話」為作文題目，不料只寫了兩句話，就「吱」到結束。（圖／翻攝自微博／澎湃視頻）

▲大陸一名小學三年級男孩寫「我第一次給老鼠的話」作文，只寫了兩句話，就一路「吱」到結束。（圖／翻攝自微博／澎湃視頻）

圖文／CTWANT

許多人在求學階段都會透過寫作文，增加語文書寫能力。近期大陸一名小學生，竟然為了達到老師要求的最低字數，將作文寫滿290個「吱」字。對此負責批改作文的聶姓老師直呼「被氣笑了」。消息一出，掀起熱議。

綜合陸媒報導，在河北張家口，一名就讀小學三年級的男孩，以「我第一次給老鼠的話」為作文題目，只見圖片中，他只寫了「老鼠都會偷東西，我給你的話開始了」兩句話，隨後便用「吱」字湊滿了290字。而負責批閱男孩作文的聶老師說，「一開始看到火都上來了，後來越看越好笑，更多的是覺得這小孩的性格很有趣。」

這篇用「吱」字完成的作文，讓負責批改男孩作文的聶老師直呼「被氣笑了」。（圖／翻攝自微博／澎湃視頻）

▲這篇用「吱」字完成的作文，讓批改作文的聶老師直呼「被氣笑了」。（圖／翻攝自微博／澎湃視頻）

聶老師補充，寫這篇「吱」作文的男同學，平時在班上就是一個有趣且調皮的孩子。另外聶老師還說，出於希望「學生們能把每次的作文都寫好」的原因，她都會提高每篇作文的最低要求字數，「如果說這篇作文最低要求是300字，我會叫他們寫到350字。」透過這次事件，聶老師也說，之後她會更有系統性地，針對班內每位學生的作文水平進行訓練。

消息一出，不少網友表示「這是一篇很有意境的作文，主要看是一個字，但念起來很需要有水平的情感」、「做了我小時候想做卻不敢做的事」、「仔細一看，原來是摩斯密碼」、「人才」。

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