6月底若疫情趨緩有望「轉身參選北市長」　陳時中態度轉保守

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

外界盛傳衛福部長陳時中有望投入台北市長選戰，不過近日本土疫情嚴峻，是否真能轉身投入選舉，陳時中表示，「這段時間疫情還是最重要的事情」，態度較為保守。

民進黨22日舉行全國黨代表、地方黨部主委選舉，有媒體詢問陳時中，若6月疫情趨緩，是否有機會轉身參選台北市長。

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陳時中表示，在這段時間「疫情還是最重要的事情」，至於其他相關內容，必須詢問黨部人士，因為他也沒有參與昨日的選舉會議。