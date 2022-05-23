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美日峰會強調台海穩定重要性　促和平解決兩岸問題

▲▼日本首相岸田文雄與美國總統拜登舉行美日高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 拜登與岸田文雄舉行美日高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登訪日，23日上午與日本首相岸田文雄舉行高峰會談。他們會後說明，除談及印太、烏克蘭情勢，也針對中俄聯合軍演、東海及南海問題進行討論，並強調台海和平穩定重要性，敦促和平解決兩岸問題。

根據《日本放送協會》（NHK），拜登與岸田在美日高峰會後向記者表示，表明反對任何人單方面改變東海及南海現狀，並重申美日對於台灣的基本立場，強調台灣海峽的和平與穩定是國際社會和平與繁榮不可或缺的要素，敦促以和平方式解決問題。

美日高峰會談23日上午11時在東京迎賓館登場，會議開始時，岸田率先說道，「由衷歡迎拜登總統在上任後首次到訪日本。這次參訪也表明了美國無論在什麼情況下都會持續參與印太平洋議題。」在談到俄烏戰爭時，岸田表示，「俄羅斯入侵烏克蘭的行為嚴重動搖了國際秩序的根基，不論是發生在何處，我們絕不認同像這樣單方面企圖改變現狀的行為。」

他同時強調，「正因為面臨這種時刻，更想讓擁有共同基本價值的日本與美國，引領國際社會走向基於法治的自由且開放的印太平洋（FOIP）。」

拜登則表示，「美日同盟歷經悠久的時間，已經成為維持太平洋地區和平與繁榮的基石，美國也會持續對日本防衛盡到應有的責任。」他同時也提到，為了強化地域各國的聯繫，以增進印太平洋地區人們的利益，目前正在組織印太經濟架構（IPEF）。

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