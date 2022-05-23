美西罕見5月大暴雪！24小時內氣溫狂降50度　變一片銀白世界

▲科羅拉多州波德（Boulder）氣象站21日上午7時觀測到8.3英吋（21公分）深的罕見積雪。（圖／翻攝自推特@mattkelsch）

記者張寧倢／綜合外電報導

氣候變遷影響美國，從德州延伸到東北部在上周末都出現創紀錄高溫，多地氣溫突破華氏90度（約攝氏32度），而西部科羅拉多州甚至在短短的24小時，從接近華氏90度高溫驟降超過50度，更罕見在5月下起大雪，積雪最深達到20.2英吋（約51公分）。

▲科羅拉多州佩里公園（Perry Park）21日上午積雪達18英吋（45公分）。（圖／翻攝自推特@JerryRiwon）

根據《華盛頓郵報》等媒體報導，丹佛大都會地區在春末遭遇了一場潮濕的大雪，儘管歷史上丹佛只有7、8月份未曾降雪，但這場在5月下旬到來的暴風雪仍然相當罕見，截至上周六（21日）上午7時，丹佛降雪量僅2.3英吋（5.8公分），但其西郊與附近海拔較高的洛磯山脈山麓積雪情況較為嚴重，最深達到20.2英吋。

即時航班追蹤平台FlightAware數據顯示，這場暴雪擾亂了丹佛國際機場交通，周五（20日）有581架次誤點、288個航班取消，隔天上午9時以前又取消50個航班、近100架班機誤點。從周五晚間到周六上午，丹佛約有21萬用戶停電，且截至周六晚上仍有約7萬名用戶無電可用。電力公司Xcel Energy表示，厚重潮濕的大雪壓壞了無數的樹枝，破壞供電系統。

更罕見的是，僅在24小時前，丹佛於周四（19日）下午氣溫飆升至華氏87度（約攝氏30.5度），一天就驟降了54華氏度，跌至華氏33度（約攝氏0.5度）接近冰點的低溫。另外，造成氣溫下降與大雪的強烈冷鋒20日向東部掃去，引發嚴重的「雷暴」，在密西根州北部引發罕見龍捲風災情。

蓋洛德市（Gaylord）氣象單位表示，這場風速達每小時140英里（225公里）的龍捲風大約在3分鐘內橫掃居民社區，但在地面停留長達26分鐘之久，造成2名70旬長者不幸身亡，40多人受傷。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》