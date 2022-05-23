台中男開BMW自撞...上救護車才說確診居隔還一天　救護員傻眼

▲台中和平確診者居隔剩1天，開車溜回市區自撞上救護車才坦承染疫。（示意圖／民眾提供，下同）



記者高堂堯、游瓊華／南投報導

崩潰！南投縣政府消防局第二大隊中心碑分隊22日凌晨接獲通報，一名和平區的男子開著BMW行經埔里鎮台14線埔霧公路時發生自撞受傷，沒想到傷者上車後，竟然才向消防隊員自曝確診、23日才解隔離，協助救援的消防員及役男聽完傻眼，趕緊通報縣府衛生局安排救護車送男子回和平，到場做筆錄的警方也全副武裝不敢大意。

今天參與救援的消防及役男都輪休、沒有上班。據悉，男子22日在埔霧公路66K處自撞路燈，腹部受傷，消防人員接獲通報趕緊前往現場救援，但過程中男子都未提及自己染疫，直到上了救護車，男子竟才吐實，表示自己確診，依規定要在23日才能解隔離，因為在和平山區居家照護隔離，想回台中住家拿東西，所以才開車溜回市區，沒想到發生車禍。

男子偷溜行為不僅增加救護的消防人員、警方染疫風險，也增加醫療負擔，南投縣衛生局表示，獲報當下男子已經前往就醫完畢，但因確診身分，還是連夜派救護車將人送回和平隔離，目前已將該案移請台中市衛生局查處。

台中市政府衛生局表示，依傳染病防治法，若確診個案違規擅自外出，違反該法第43條第2項規定，按同法第67條第1項第3款規定裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。此案將依收到相關單位移送衛生局的資料，釐清判斷後辦理。