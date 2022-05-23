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兒童染疫腦炎還有2例未列統計！羅一鈞證實「已死亡」待通報後公布

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情波及不少幼童，目前已累計14名重症個案，6名腦炎案例和4名死亡。除了今日中央流行疫情指揮中心已公布的2名兒童死亡個案，還有另外兩名確定死亡，分別是4歲女童和10歲男童，同樣都有腦炎併發多重器官異常的狀況。但還有待指揮中心收到通報後公佈後才列入死亡統計。

▲▼指揮中心5/20記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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4歲女童5/10因發燒40度到住家附近醫院急診，發生全身痙攣長達3分鐘，院方緊急安排轉院到三軍總醫院，轉院當晚6點多呈現虛弱狀態，晚間7點多出現呼吸改變狀況，1個小時內出現5次痙攣，期間都沒有清醒過來，甚至一度陷入休克狀態，給予藥物和進行血漿置換治療，最後還是因為感染新冠肺炎引發急性猛爆性腦炎、多重器官衰竭死亡。

10歲男童則是因同學、雙親以及哥哥相繼確診，在5/13出現頭暈、嘔吐症狀到診所看診，體溫為38.5度，因評估狀況尚可，領藥後返家療養，沒想到隔日一早症狀變得更嚴重，據媽媽描述，孩子曾出現眼睛上吊、四肢抽動等現象，持續約5到7分鐘，間隔5分鐘又重複發生3次。

之後該名童疑似出現幻覺，並對媽媽說「看到廁所有妖怪，妖怪附身到自己身上，覺得電燈在晃動」，媽媽警覺不對勁，在家快篩呈現陽性，於是立即將孩子送到成大醫院救治，抵達急診時，男童體溫是40.1度，但經過連日搶救，仍在5/18宣告不治。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，4歲女童是5/19公布的重症案例，有腦炎合併多重器官異常，10歲男童是昨天公布的重症案例，同樣有腦炎合併多重器官異常，目前法傳系統已經收到10歲男童死亡資料，會進行流程研判後公佈，這邊可以先跟大家證實10歲男童已經收到死亡資料；另外4歲女童法傳系統還沒收到死亡資料，但目前已經知道這位女童已經死亡，後續還會收集相關資料後公佈。

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