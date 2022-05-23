快訊／蔡英文「蓋牌」防疫資訊瞞雙北？　侯友宜：我一肩承擔新北

記者徐政璿／台北報導

台北市政府發言人陳智菡22日晚間怒批，總統蔡英文把重要防疫資訊「暗崁」（台語），草菅人命。針對媒體提問是否認為蔡英文「蓋牌」防疫資訊瞞雙北，新北市長侯友宜23日上午受訪表示，「我是新北市長，新北的事情，侯友宜一肩承擔，這是我不變的責任，持續打拚！」

▲侯友宜市視察「藥師送藥到府及快篩實名制開賣」。（圖／新北市府提供）

陳智菡22日晚間表示，今年4月疫情再起時，蔡英文在官邸召集防疫會議，邀請桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁等多位綠營首長，但當時疫情已經升高的台北市、新北市2首長卻沒受邀，事後蔡英文也未告知雙北，「指揮中心內部早已評估疫情即將大規模爆發。」

陳智菡指出，打不打電話並非重點，台北市也不需要特別的關心或差別待遇，公平、一致即可，「如果蔡英文真的視民如子，就不會把如此重要防疫資訊『暗崁（意指將東西私藏起來）』，草菅人命，被不公平對待、被拋下的不是柯文哲或侯友宜，而是數百萬的台灣人民。」

侯友宜23日上午赴市議會備詢，會前媒體提問是否認為蔡英文「蓋牌」防疫資訊瞞雙北，他回應，總統府實際開會情形他不知道，「我是新北市長，新北的事情，侯友宜全力承擔，這是我不變的責任，持續打拚！」

侯友宜22日晚間透過臉書指出，總統到了這個星期四才打了電話給新北市基層醫師，「我想總統可能忙到不知道，您還沒致電羅醫師的快一個月前，新北市早在4/28已經邀請了新北市620家的基層診所，共同啟動居家照護第三階段計畫 ，投入居家照護以及遠距醫療 ，到現在基層診所派案每天達到六千人 ，已經達到居家照護數的35%。」

侯友宜表示，從這些地方，就可以知道新北基層診所的醫護和市府團隊並肩作戰，熱血投入，守護著新北市 ，「也讓我們得以保留醫療量能 ，守住中重症病患！」

侯友宜指出，總統沒空，新北在疫情最前線，新北市府依舊自立自強 ，保全醫療量能 ，訂定解決之道 ，全力以赴。市府有節奏、有計劃施行五大措施：居家照護、居隔轉型、快篩陽視同確診、PCR及早收案、分群照護。

侯友宜表示，一路走來，市府全力守著新北，「您說得好 ，防疫最後關鍵時刻，民眾期待的是我們攜手解決問題，中央地方都要一起來合作，所以我們看到問題、找到問題不但快速反應給中央，也主動找出這些解決之道，並且承擔先行。我知道總統太忙了 ，我會一肩承擔新北市的大小事，一定守好新北市！」