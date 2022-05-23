蕭美琴出席鄭達志追思禮拜　蔡英文：因意識形態訴諸暴力更顯不堪

▲台裔醫師鄭達志（John Cheng）為制止槍手而中彈身亡。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美西時間22日上午，我駐美代表蕭美琴將代表總統蔡英文出席鄭達志醫師的追思禮拜。蔡英文晚間透過臉書表示，相較於鄭醫師的勇敢與犧牲，只因為意識形態不同，就訴諸暴力、傷害生命的行為，更顯得不堪而渺小。

蔡英文表示，鄭達志就如同所有認識的朋友肯定的，他是一位視病猶親、傑出專業的好醫生，是一位社區當中，無私投入各項公共服務的台灣青年，更是台美人社團裡，暖心付出的好夥伴。

對於這次槍擊事件，蔡英文表示，鄭達志用自己的身軀攔下凶嫌的子彈，用自己的生命阻止了可怕的屠殺，正如聖經上說「凡為我捨棄了生命，必救了生命！」她相信，在每個人的心目中，鄭醫師的犧牲是台灣人秉性正直、善良，勇敢行義的最好見證，這個見證會永遠留在我們的生命當中。

蔡英文表示，相較於鄭醫師的勇敢與犧牲，只因為意識形態不同，就訴諸暴力、傷害生命的行為，更顯得不堪而渺小，台灣作為民主國家的一員，我們譴責這樣的罪行，更會努力杜絕這樣的事情再度發生。

對於在美國的鄉親，蔡英文強調，已經請外交部、駐美代表處，洽請美方務必保護在地的台灣人，並請蕭美琴向鄉親們表達關心。

▼台裔醫師鄭達志（John Cheng）為制止槍手而中彈身亡 。（圖／路透）

