民進黨主委選舉結果一次看　正國會搶5席最多、英系居次

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨22日進行牽動黨內派系消長的全國黨代表、黨部主委改選，最終「正國會」順利拿下台中、基隆、苗栗、宜蘭與澎湖等5縣市最多；而「英系」拿下4席居次，其中包括拿下台北市黨部。

根據民進黨晚間公布最新結果，台北市黨部主委由「英系」張茂楠拿下、新北市黨部主委為「湧言會」的何博文、桃園市為「鄭文燦系統」的張丞儀、台中市為「正國會」的李天生、台南市為「黃偉哲系統」的潘新傳、高雄市為「新潮流」許智善。

另外，在基隆市方面，由「正國會」蘇仁和拿下、新竹縣由「鄭永金系統」鄭朝方拿下、新竹市為「柯建銘系統」陳建銘、苗栗縣為「正國會」李貴富、彰化縣為「綠色友誼」楊富鈞、南投縣為「綠色友誼」蔡銘軒、雲林縣為「蘇治芬系統」林金忠。

至於嘉義市為「綠色友誼」黃露慧、嘉義縣為「英系」陳川崎、屏東縣為「新潮流」羅平道、宜蘭縣為「正國會」陳俊宇、台東縣為「英系」簡維國、澎湖縣為「正國會」顏家康、連江縣為「卓榮泰系統」李問、金門縣為「英系」蔡其雍，而花蓮縣則是嚴献宗。

若統計黨內各主要派系的成績，正國會拿下五5席為最多、英系拿下4席居次、綠色友誼連線則有3席、新潮流有2席，而湧言會則保住新北市1席。