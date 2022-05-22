　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨主委選舉結果一次看　正國會搶5席最多、英系居次

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨22日進行牽動黨內派系消長的全國黨代表、黨部主委改選，最終「正國會」順利拿下台中、基隆、苗栗、宜蘭與澎湖等5縣市最多；而「英系」拿下4席居次，其中包括拿下台北市黨部。

根據民進黨晚間公布最新結果，台北市黨部主委由「英系」張茂楠拿下、新北市黨部主委為「湧言會」的何博文、桃園市為「鄭文燦系統」的張丞儀、台中市為「正國會」的李天生、台南市為「黃偉哲系統」的潘新傳、高雄市為「新潮流」許智善。

另外，在基隆市方面，由「正國會」蘇仁和拿下、新竹縣由「鄭永金系統」鄭朝方拿下、新竹市為「柯建銘系統」陳建銘、苗栗縣為「正國會」李貴富、彰化縣為「綠色友誼」楊富鈞、南投縣為「綠色友誼」蔡銘軒、雲林縣為「蘇治芬系統」林金忠。

至於嘉義市為「綠色友誼」黃露慧、嘉義縣為「英系」陳川崎、屏東縣為「新潮流」羅平道、宜蘭縣為「正國會」陳俊宇、台東縣為「英系」簡維國、澎湖縣為「正國會」顏家康、連江縣為「卓榮泰系統」李問、金門縣為「英系」蔡其雍，而花蓮縣則是嚴献宗。

若統計黨內各主要派系的成績，正國會拿下五5席為最多、英系拿下4席居次、綠色友誼連線則有3席、新潮流有2席，而湧言會則保住新北市1席。

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
快訊／宜蘭烏石港驚傳「車輛落海」緩慢沉入　警消急搶救
騎士載女友闖紅燈！「被客運猛撞」噴飛釀1死1傷
確診兒童多久才能打疫苗　專家曝最佳時間：避免二度感染
民進黨主委選舉結果一次看　英系奪回台北市黨部
快訊／李國毅IG突黑屏！　經紀人證實：爺爺過世了
營養師曝「胃食道逆流」應避免7大NG食物！有這症狀要小心
白沙屯媽祖衝進朝天宮　「6萬人塞爆北港」震撼空拍曝光
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防疫照顧假領不到薪水　蔣萬安提3點紓困：給予生活津貼

彰化民進黨部主委出爐　中評委楊富鈞小贏66票勝選

民進黨主委選舉結果一次看　正國會搶5席最多、英系居次

低薪、防疫亂象、供電不穩　江啟臣列蔡英文執政6大缺失

綠營大數據「疫情影響趨穩」　藍營聲量聚焦桃園內亂、徐巧芯違停

快訊／柯文哲自曝確診過程　「趁著這機會檢視防疫體系如何優化」

美國指台灣不會列入印太經濟架構　國安人士拋「觀察重點」

美指台灣不會列入印太經濟架構　外交部稱遺憾：未來仍會積極爭取

何博文出任民進黨新北主委　余天退選仍橫掃近8000票

快訊／Ct值16！柯文哲確診「輕微發燒」　自稱「家裡有2醫生別擔心」

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

那英鬥嘴寧靜：我還是前輩呢！　互推托于文文入隊…場面尷尬

防疫照顧假領不到薪水　蔣萬安提3點紓困：給予生活津貼

彰化民進黨部主委出爐　中評委楊富鈞小贏66票勝選

民進黨主委選舉結果一次看　正國會搶5席最多、英系居次

低薪、防疫亂象、供電不穩　江啟臣列蔡英文執政6大缺失

綠營大數據「疫情影響趨穩」　藍營聲量聚焦桃園內亂、徐巧芯違停

快訊／柯文哲自曝確診過程　「趁著這機會檢視防疫體系如何優化」

美國指台灣不會列入印太經濟架構　國安人士拋「觀察重點」

美指台灣不會列入印太經濟架構　外交部稱遺憾：未來仍會積極爭取

何博文出任民進黨新北主委　余天退選仍橫掃近8000票

快訊／Ct值16！柯文哲確診「輕微發燒」　自稱「家裡有2醫生別擔心」

玉山盃／苗栗為未來鋪路　范凱舜攻擊型捕手扛第4棒

展榮首度認「我有亞斯伯格症」！　上過資源班：一直有表達的障礙

KIA全力發展電動化！未來要推無人貨卡　就連客運、廂型車都有

海神布銳克曼309次助攻榮膺「助攻王」　于煥亞讚傳球如藝術品

快訊／宜蘭烏石港驚傳「車輛落海」緩慢沉入　1男無生命跡象送醫

22歲妹畸戀60歲男！偷拍性愛影片「敲詐8900萬」：我想站穩腳根

疫苗廠國光生訂單爆量　全年業績有望年增40%

法網點燃戰火　前美網男單冠軍蒂姆首輪出局！連輸10場巡迴賽

情侶騎車闖紅燈「被客運猛撞」　噴飛又撞違停特斯拉1死1傷

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光：人生只有一次

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

政治熱門新聞

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

快訊／北市證實：柯文哲PCR確診

用郭董唾液機快篩陽　柯赴醫PCR

快訊／柯文哲快篩陽自曝症狀　「要小心不能傳染給陳佩琪」

快訊／突襲徵召張善政桃園參選　朱立倫道歉了

北市：蔡英文「暗崁」重要防疫資訊

陽性通知收不到？快檢查電話是否填對　完成兩件事才能觸發電子居隔單

注意！北捷明起調整各路線班距　平日離峰、假日時段影響最大

快訊／柯文哲自曝確診過程　「趁著這機會檢視防疫體系如何優化」

快訊／高嘉瑜快篩陽　曝症狀「咳嗽半夜咳醒」

柯嫌瞎　王必勝曝松機設篩檢站理由

小朋友染疫怎麼辦？出現這些症狀一定要就醫　幼童確診8大QA一次看

不是視察疫情！蔡英文到新北投票　他貼14秒影片：再度寒心

美指台灣不會列入印太經濟架構　外交部稱遺憾：未來仍會積極爭取

更多熱門

相關新聞

彰化民進黨部主委戰　楊富鈞勝選

彰化民進黨部主委戰　楊富鈞勝選

民進黨彰化縣黨部今天舉行黨代表及黨部主委選舉，將選出10名全國黨代表、49名縣黨代表、及縣黨部主任委員，計票結果出爐至晚間8點出爐，中央評議委員楊富鈞2584票小贏現任議員許書維2518票，當選主委，並表示，彰化沒有分裂的本錢，不管中央將推選誰參選縣長，黨部定當全力輔選。

綠營大數據「疫情影響趨穩」　藍營聲量聚焦桃園內亂、徐巧芯違停

綠營大數據「疫情影響趨穩」　藍營聲量聚焦桃園內亂、徐巧芯違停

民進黨職選舉今登場！立委紛勸快投票　有人喊「擠不進去」

民進黨職選舉今登場！立委紛勸快投票　有人喊「擠不進去」

「馬英九自我矮化、配合中共一中框架」　民進黨：國際笑柄

「馬英九自我矮化、配合中共一中框架」　民進黨：國際笑柄

民進黨地方主委、黨代表22日改選　牽動黨內派系消長

民進黨地方主委、黨代表22日改選　牽動黨內派系消長

關鍵字：

民進黨正國會英系

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

男星1歲兒「48小時反覆高燒」退不掉！崩潰衝急診

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

妻子上班「穿太露」！家暴夫氣炸持刀擄走她

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面