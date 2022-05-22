台南做工行善團不畏雨季　 晴雨修繕挺弱勢

▲台南市「做工行善團」木工及電氣志工夥伴，22日一早為儘快改善弱勢案家居住品質，兵分各路前往關廟區、柳營區、安定區為弱勢案家修繕房屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

梅雨季節天氣時有雨勢，台南市「做工行善團」木工及電氣志工夥伴，22日上午兵分多路前往關廟區、柳營區、安定區為弱勢案家修繕房屋；此外，木工志工更分組與台南市勞工志願服務協會志工夥伴一同前往安南區載運企業捐贈之二手家具並前往倉庫整修家具，以利後續提供家具給有需要之弱勢家庭使用。

台南市勞工局王鑫基局長表示，雖然志工夥伴總各自前往不同地點服務，但卻有著一致的向心力為弱勢服務，感謝夥伴不因雨季而卻步，齊心實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。

位於關廟區黃姓身心障礙者，10多年前因中風導致行動不便，持有中度肢體障礙證明，為社會局列冊低收入戶，每月僅仰賴1萬多元社福津貼生活。案主所住為早期工廠鐵皮屋，鐵皮屋已年久漏水、地面坑洞不平和屋內照明昏暗，勞工局「做工行善團」獲報後即展開修繕評估工作，目前鐵皮屋頂已由金屬志工整修完畢、室內坑洞由泥水志工改善填平、木工志工亦運送合適之二手家具予案家。22日由木工志工接力進行隔間牆壁、天花板美化板、浴室天花板塑膠板施工；電氣志工則同時進行電線配置與燈具更換，志工們彼此接力服務期為黃姓案主改善宜居的住所，新埔里張敬仁里長也到場關心。

居住在柳營區的低收入戶黃姓案主和越南籍配偶育有一女，平時從事粗工或臨時工。案家整體經濟收入不甚理想，每月尚須依賴政府身障津貼等生活。案家所居房屋為老舊平房，房舍窗台門板已老舊滲水，目前衛浴設備在屋外，廁所環境簡陋衛生環境不佳。勞工局「做工行善團」獲報後隨即安排評估和後續修繕事宜，為儘快在梅雨季節改善案家窗台滲水問題，日前已由鋁製品志工協助汰換所有老舊窗戶及紗窗門等；為改善案家衛浴廁所簡陋問題，金屬志工已完成原廚房上方鐵皮屋頂的架高和汰換；22日則由電氣志工進行浴廁化糞池的埋設和老舊電線的汰換，預計新建完善的衛浴空間讓案主一家人能有舒適的生活環境。

居住於安定區持有中低收入戶資格的陳姓案主已高齡85歲，近幾年罹患阿茲海默症，已中度失智和喪失生活自理能力。案妻83歲多年臥床無法行走，亦無生活自理能力。兩夫妻目前生活起居全靠大女兒照料，目前所居房屋廚房屋頂已嚴重脫落、衛浴設備也多處故障和漏水。大女兒因照料父母無法就業，在經濟能力有限也無力自行修繕。為盡快改善案家人居住安全，20日已由泥水志工拆除廚房屋頂坍塌的部分，22日則由電氣志工接力進行屋內電線配置、燈具、馬桶、流理台水管等修理，盼早日改善案家生活品質。

此外，梅雨季節到來為避免弱勢案家遭受房屋漏水之苦，上週於平常上班日期間，電氣志工也接力完成安南區林姓身障個案家的一、二樓衛浴設備的修繕及地板的漏水問題；金屬志工亦前往六甲區北勢坑為一名獨居阿嬤修補屋頂坑洞，以及為安南區高姓獨居長者完成二樓屋側鐵皮的修繕工程，改善其住家漏水的問題。勞工局王鑫基局長特別感謝志工夥伴，在近日下雨的氣候下彼此接力，甚至馬不停蹄前往官田區、玉井區等處會勘為有需要的弱勢家庭服務，感謝團隊的向心力也願夥伴的溫暖能助更多弱勢家庭迎向美好。