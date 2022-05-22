柯文哲再嗆中央防疫「瞎指揮」　黃珊珊曝關鍵問題

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

為了舒緩篩檢量能，指揮中心21日在松山機場新設一座大型篩檢站，卻遭到台北市長柯文哲批評戰術佈置錯誤，瞎指揮造成地方困擾，看似再次點燃於中央的戰火。副市長黃珊珊22日則進一步說明關於新設篩檢站台北市的立場，並強調藥品是否足夠才是問題的癥結。

黃珊珊說，中央在松山機場新設篩檢站前，衛福部醫福會執行長王必勝有來詢問她是否要再設新的篩檢站，她當下就表示，台北市設置篩檢站的策略是，第一時間先請各大醫院成立急門診，紓解急診壓力，第二步設立三大車來速採檢急門診站，第三步設立台大醫院篩檢站，之後視各急門診篩檢站的預約狀況，參酌是否再開設新的篩檢站。

黃珊珊認為，要增加採檢量能，其實是可以先在現有站點延長服務時間或增加採檢人力，更重要是採檢後的實驗室量能，應該是掌握好實驗室出報告的量能，再決定要不要新設採檢站，否則，設了採檢站，PCR結果不能即時出報告，也不見得是最好的選擇。

黃珊珊表示，中央有廣設篩檢站的命令要求前，台北市就因應疫情設置大型車來速採檢站，現有站點量能還可擴充，不過目前其實採檢人數有些鈍化，急門診已經少見大量排隊人潮。保護醫院量能是台北市政府的最高指導原則，打仗需要各方的力量，但絕對不能讓醫護人員疲於奔命、消耗戰力，所以，新設採檢站，應以醫院方便最重要，同樣的，設置篩檢站需要醫院人力及實驗室的量能，台北多開設篩檢站當然是好事，但現在的重點工作不是增加PCR，反而應該是以照顧有症狀的確診者為主。

黃珊珊說，如果要再設採檢站，她會設置車來速的急門診，地點也都已經想好，以急門診為主，看診拿藥免下車，PCR留給需要保險或請假的人，以後的車來速就是所謂的「院外門診」，取代醫院急診室大排長龍的快篩陽急門診，也可以用接駁車把醫院門口的排隊人潮已防疫巴士送到車來速快速通關，現在萬芳醫院已使用接駁車讓一般沒有車輛的民眾到車來速採檢取藥，解決急診室外的人擠人問題。

黃珊珊指出，施政有輕重緩急，每天八九萬確診案例，PCR 採檢量能與實際狀況會越差越大，大量黑數讓PCR採檢已無實質意義，快篩陽性民眾先停下來休養比較重要，有症狀加快篩陽，醫生臨床判斷認定為確診後給予藥物治療，是現在65歲以上民眾的認定方式，我也不明白，65歲以下為何就一定要用PCR才能認定為確診，其實，就是藥品不足，如果藥品足夠，至少可以讓高風險因子的民眾優先使用藥品，因為藥品不足，所以一再糾結在PCR檢測，就像疫苗不足的時候一樣，只好用年齡去區分。