　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲再嗆中央防疫「瞎指揮」　黃珊珊曝關鍵問題

▲▼台北市長柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

為了舒緩篩檢量能，指揮中心21日在松山機場新設一座大型篩檢站，卻遭到台北市長柯文哲批評戰術佈置錯誤，瞎指揮造成地方困擾，看似再次點燃於中央的戰火。副市長黃珊珊22日則進一步說明關於新設篩檢站台北市的立場，並強調藥品是否足夠才是問題的癥結。

黃珊珊說，中央在松山機場新設篩檢站前，衛福部醫福會執行長王必勝有來詢問她是否要再設新的篩檢站，她當下就表示，台北市設置篩檢站的策略是，第一時間先請各大醫院成立急門診，紓解急診壓力，第二步設立三大車來速採檢急門診站，第三步設立台大醫院篩檢站，之後視各急門診篩檢站的預約狀況，參酌是否再開設新的篩檢站。

黃珊珊認為，要增加採檢量能，其實是可以先在現有站點延長服務時間或增加採檢人力，更重要是採檢後的實驗室量能，應該是掌握好實驗室出報告的量能，再決定要不要新設採檢站，否則，設了採檢站，PCR結果不能即時出報告，也不見得是最好的選擇。

黃珊珊表示，中央有廣設篩檢站的命令要求前，台北市就因應疫情設置大型車來速採檢站，現有站點量能還可擴充，不過目前其實採檢人數有些鈍化，急門診已經少見大量排隊人潮。保護醫院量能是台北市政府的最高指導原則，打仗需要各方的力量，但絕對不能讓醫護人員疲於奔命、消耗戰力，所以，新設採檢站，應以醫院方便最重要，同樣的，設置篩檢站需要醫院人力及實驗室的量能，台北多開設篩檢站當然是好事，但現在的重點工作不是增加PCR，反而應該是以照顧有症狀的確診者為主。

黃珊珊說，如果要再設採檢站，她會設置車來速的急門診，地點也都已經想好，以急門診為主，看診拿藥免下車，PCR留給需要保險或請假的人，以後的車來速就是所謂的「院外門診」，取代醫院急診室大排長龍的快篩陽急門診，也可以用接駁車把醫院門口的排隊人潮已防疫巴士送到車來速快速通關，現在萬芳醫院已使用接駁車讓一般沒有車輛的民眾到車來速採檢取藥，解決急診室外的人擠人問題。

黃珊珊指出，施政有輕重緩急，每天八九萬確診案例，PCR 採檢量能與實際狀況會越差越大，大量黑數讓PCR採檢已無實質意義，快篩陽性民眾先停下來休養比較重要，有症狀加快篩陽，醫生臨床判斷認定為確診後給予藥物治療，是現在65歲以上民眾的認定方式，我也不明白，65歲以下為何就一定要用PCR才能認定為確診，其實，就是藥品不足，如果藥品足夠，至少可以讓高風險因子的民眾優先使用藥品，因為藥品不足，所以一再糾結在PCR檢測，就像疫苗不足的時候一樣，只好用年齡去區分。

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
18禁動畫《吉巴羅》網洗版神作　「到底演什麼」全球瘋解讀！
獨／文化大學董事會風波再起　頂大派董事管中閔、蘇慧貞辭職
鋒面逼近！明起雨彈連轟1週　降雨熱區出爐
熱火東冠G3贏球卻傷了巴特勒　綠軍史馬特「驚悚大扭」繼續打
不爽飲料店被查！　廖老大直播飆罵台中衛生局
Netflix酸「買不到快篩」被罵爆！　金鐘導演火大退訂
快訊／萬人擠爆！　白沙屯媽祖「粉紅超跑」入廟北港朝天宮
Omicron超額死亡是Delta三倍　醫：離流感化還有一段
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文請託新北基層醫生投入防疫　5項工作進度曝光

蔡英文助拳侯友宜！　張惇涵：總統親自協調新北基層醫師投入防疫

柯文哲再嗆中央防疫「瞎指揮」　黃珊珊曝關鍵問題

「國民黨應學學AV女優怎麼團結」　藍營副發言人看完也留言了

為爭選桃園市長失業　羅智強被「突襲」後宣布下一步

「馬英九自我矮化、配合中共一中框架」　民進黨：國際笑柄

馬英九執政每年參與WHA　戴湘儀 ：蔡英文推給中國無法解決問題

民眾黨諷指揮中心決策「抄令夕改」：何不一開始就傾聽民意？

柯文哲嫌棄「瞎指揮」　王必勝曝「松山機場」篩檢站必設理由

快訊／突襲徵召張善政桃園參選　朱立倫道歉了

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

嬤闖民宅抱走17KG變壓器　他報警被刁難「叫老闆來」

蔡英文請託新北基層醫生投入防疫　5項工作進度曝光

蔡英文助拳侯友宜！　張惇涵：總統親自協調新北基層醫師投入防疫

柯文哲再嗆中央防疫「瞎指揮」　黃珊珊曝關鍵問題

「國民黨應學學AV女優怎麼團結」　藍營副發言人看完也留言了

為爭選桃園市長失業　羅智強被「突襲」後宣布下一步

「馬英九自我矮化、配合中共一中框架」　民進黨：國際笑柄

馬英九執政每年參與WHA　戴湘儀 ：蔡英文推給中國無法解決問題

民眾黨諷指揮中心決策「抄令夕改」：何不一開始就傾聽民意？

柯文哲嫌棄「瞎指揮」　王必勝曝「松山機場」篩檢站必設理由

快訊／突襲徵召張善政桃園參選　朱立倫道歉了

市場內的無名小吃店！高雄麻油雞佛麵線、蝦仁火腿炒飯通通50元

河邊撿到凹陷頭骨　嚇壞急報警！一查竟是「8000年前的他」

反彈訊號來了？台泥股價月摔近2成　這法人連3天反手大買超

台南代天水官大帝廟發愛心「防疫包」　吸引千人排隊領取

柏賈爾茲撞上隊友誇張翻滾　主帥直呼該去踢足球

餐廳踩雷當場說「這味道對嗎」瑤瑤秒被老闆趕！小禎破盲點：妳根本鬧事

台中101歲嬤醫院「脫逃」　步行4小時體力不支倒民宅前

獨／文化大學董事會風波再起　頂大派董事管中閔、蘇慧貞辭職

滬機器人採樣員快來了！　全程「30秒」動作超輕柔

金正恩鏡頭罕見噴淚！「人生導師」87歲病逝　他真情流露呆望遺照

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

政治熱門新聞

快訊／突襲徵召張善政桃園參選　朱立倫道歉了

柯嫌瞎　王必勝曝松機設篩檢站理由

張善政道歉了！　徵召桃園市長遭反彈「是我疏忽了，對不起」

張善政臉書道歉文　網友：請公平初選

為爭選桃園市長失業　羅智強被「突襲」後宣布下一步

民眾黨諷指揮中心決策「抄令夕改」：何不一開始就傾聽民意？

影／全台唯一新竹水潤餅！林智堅城市外交秘密武器　療癒製程曝光

「馬英九自我矮化、配合中共一中框架」　民進黨：國際笑柄

總統的「第六年魔咒」　他提馬、扁2件事來佐證

「國民黨應學學AV女優怎麼團結」　藍營副發言人也留言了

馬英九執政每年參與WHA　戴湘儀 ：蔡英文推給中國無法解決問題

民進黨轟柯文哲「最瞎」　陳智菡反嗆：做表面工夫才是累死三軍

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

邀到馬英九宣傳！北一女熱音社「IG讚數暴漲」

更多熱門

相關新聞

散播新冠疫苗會害死人影片　新北男慘了

散播新冠疫苗會害死人影片　新北男慘了

新北市新莊一名男子在抖音平台散播「疫苗是政府謀財害命」的影片，片中可見男子在廟裡問神明，「打任何一家廠牌的疫苗是否都會導致人類生病、死亡」，接著擲茭出現「立杯」，他激動請示多位神明都得到聖杯的結果，因此以宗教信仰認定疫苗有問題。但這樣的影片，可能會讓男子吃上牢飯或3百萬元的罰金。

北韓增18萬6090人發燒　1人病故

北韓增18萬6090人發燒　1人病故

疫情有望過最後一關！　專家指1條件邁向正常生活

疫情有望過最後一關！　專家指1條件邁向正常生活

柯嫌瞎　王必勝曝松機設篩檢站理由

柯嫌瞎　王必勝曝松機設篩檢站理由

中藥行賣類清冠　最重可判10年、罰1億

中藥行賣類清冠　最重可判10年、罰1億

關鍵字：

疫情防疫

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

Netflix「買不到快篩」迷因遭出征　網狂逼道歉

她生完孩「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚

庹宗康心疼顏佑庭「我也有錯」

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

疫情有望過最後一關！　專家指1條件邁向正常生活

不用有房產！廖老大「女婿唯一條件曝光」

50歲護理師開8000萬徵婚！真的找到對象

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面