柯文哲嫌棄「瞎指揮」　王必勝曝「松山機場」篩檢站必設理由

▲中央在松山機場設立大型篩檢站，遭到柯文哲嫌棄「瞎指揮」。（圖／行政院提供）



記者林彥臣／綜合報導

中央21日在松山機場新設一座大型篩檢站，台北市長柯文哲對此相當不滿表示，根本戰術佈置錯誤，「不要瞎指揮、亂指揮，造成地方的困擾」。負責大型篩檢站業務的衛福部「醫福會」執行長王必勝，則是在21日晚間說明，松山機場設立篩檢站的理由。

王必勝在臉書上發文表示，台北市民需要的PCR量能仍高，平時準備的PCR量能應該充分發揮出來，「此時不用更待何時？」

▲王必勝認為，台北市PCR需求仍高，而且可不佔用醫院空間。（圖／取自王必勝臉書）



王必勝還指出，台北市的PCR篩檢站大都設在醫院場域內，醫院內比較不容易有充足的空間，也多少會妨礙醫療作業運行。

王必勝提到，「台北市一向有自己的戰略思考，未必會認同我們的看法，但盡力服務人民、滿足人民需求的想法相信是一致的，中央地方合作，防疫才能成功」。

▲王必勝大讚軍醫體系效率，沒有任何為難就是軍人本色。（圖／取自王必勝臉書）

王必勝特別感謝，三軍總醫院的優秀團隊，在不到2天內設置完成「松山機場PCR、看診、開藥（含抗病毒藥）三合一站」並開始服務，簡單幾句溝通任務，從軍醫局陳局長和三總王院長的話語和表情上，沒有任何的猶豫和為難，不約而同說，「會在時限內圓滿達成任務」，這是軍人本色。

王必勝強調，「我和軍醫體系的夥伴很少有機會吃飯喝酒，但『勇於任事，使命必達』的相同信念讓我們互相欣賞和信任」。

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