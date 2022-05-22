本土疫情10萬卡關！醫解析「背後意義」：高原期2~4週直接往下

▲疫情下的運動場。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心原預估5/20本土疫情會破10萬大關，但自從5/19達到9萬人後，確診數卻連日下降。專家表示，若本土病例持續在8、9萬例擺盪，代表「北部緩降、中南部緩升」，應該會再高原期維持2至4週後直接下降。

指揮中心昨公佈新增8萬4587例確診，雙北、基隆、桃園、新竹等北部縣市病例皆降，反倒是台中、彰化、南投、苗栗、雲林、嘉義等中南部縣市病例上升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮官陳時中昨表示，目前疫情可謂「控制得宜」，但還要持續觀察。而發言人莊人祥說，中南部病例數雖增加，但陽性率卻未往上走，可能是位於「高原期」須要觀察到下週才比較明朗。

依據指揮中心推估，若單日新增病例多在8、9萬例，疫情恐要打持久戰，但如果單日新增到12、13萬例，疫情則會在高峰過後快速趨緩。

對此，林口長庚副院長、兒童感染科主治醫師邱正洵受訪時表示，該假說是依照「混合免疫」設計，若自然感染者急速增加，單日病例就可能衝到12~13萬人，且絕大多數來自中南部。但若近日依然維持在8～9萬例，就代表疫情仍處於「高原期」，需要2~4週才會下降。

今年疫情爆發以來，確診人數已突破百萬例，指揮中心也逐步放寬相關措施，明起新增離島與山地、平地原住民地區兩類民眾「快篩陽視同確診」認定。邱政洵表示，該作為就是邁向病毒共存之路，之後也要盡快擴大到全民適用。至於哪些對象該優先納入？他則表示，交給指揮中心安排。