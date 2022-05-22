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蛇蠍正妹教唆男友擄前夫洗劫　富商慘遭電擊下體！警6小時救肉票

▲陳姓富商因債務糾紛遭前妻教唆黑幫男友綁架凌虐，所幸警方6小時內火速破案救出肉票。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓富商因債務糾紛遭前妻教唆黑幫男友綁架凌虐，所幸警方6小時內火速破案救出肉票。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市北投區石牌一陳姓富商（35歲）15日驚傳遭擄人勒贖！轄區北投警方16日11時許接獲陳姓富商胞姊報案，家人發現陳男外出後就失蹤，並在當天接獲歹徒叫肉票打LINE視訊電話，表示自己因積欠賭債280萬元遭押走，須償還債務才能回家，富商家人接獲視訊後立即向警方報案求助。

轄區北投警方獲報研判應是財務糾紛引發的擄人勒贖案件，警方為求肉票安全，火速與台北市刑大科偵隊共組專案小組，並報請桃園地檢署檢察官劉威宏指揮偵辦。

▲陳姓富商因債務糾紛遭前妻教唆黑幫男友綁架凌虐，所幸警方6小時內火速破案救出肉票。（圖／記者張君豪翻攝）

陳姓富商因債務糾紛遭前妻教唆黑幫男友綁架凌虐，警方逮捕涉案的張姓前妻。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調閱監視器及調閱被害人手機通聯後，發現陳姓富商前妻張女（30歲）涉有重嫌，原來被害人15日晚間接到張女電話，邀約他到新竹市某電玩店打電動消遣，陳男欣然前往，直到16日凌晨4時許，張女又致電前夫邀約吃消夜，請他在電玩店門口等候，陳男不疑有它，剛走出電玩店就遭兩名歹徒持電擊棒押上車綑綁拘禁。

專案小組緊急動員該電玩店轄區新竹市第一分局警力、擴大調閱監視器後，循線追查到到歹徒駕車到桃園市平鎮區尚未開張的汽車美容店，北投警分局偵查隊幹員立刻荷槍趕赴美容店救人、順利在案發後6小時內在該美容店地下室救出陳姓肉票，並當場逮捕涉嫌擄人勒贖的黃姓主嫌（24歲），事後並拘提張女、許姓共犯（20歲）到案。

▲陳姓富商因債務糾紛遭前妻教唆黑幫男友綁架凌虐，所幸警方6小時內火速破案救出肉票。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓富商因債務糾紛遭前妻教唆黑幫男友綁架凌虐，所幸警方6小時內火速破案救出肉票。（圖／記者張君豪翻攝）

警方至此才揭露，這起富商擄人勒贖案件，應是陳姓被害人前妻張女不滿替被害人做保揹債、衍生的復仇行動；張女外貌姣好看似文弱並無任何前科，但竟能教唆兩名混跡黑幫男子下手綁架洗劫前夫，讓警方大為驚訝。

據了解、執行這起富商綁架案的黃姓主嫌為桃園當地的小混混，前科累累，張女與陳姓富商離婚後與黃嫌交往，黃嫌聽聞張女泣訴曾為嗜賭的富商做保、背負大批賭債，身心俱疲，為女友打抱不平才會策畫這起綁架案，想給陳姓富商一個教訓，許姓小弟則被查出有四海幫海壢堂背景。

▲陳姓富商因債務糾紛遭前妻教唆黑幫男友綁架凌虐，所幸警方6小時內火速破案救出肉票。（圖／記者張君豪翻攝）

黃嫌為了幫女友討回公道，持電擊棒擄走富商，並將陳男膠帶蒙眼、塑膠束帶綑綁手腳，帶回尚未開幕的汽車美容店地下室拘禁，過程中兩人還脫光富商全身衣物，以電擊棒、塑膠水管電擊抽打富商全身，甚至電擊下體凌虐，報復羞辱替女友出氣意圖相當明顯，所幸警方火速攻堅逮人，被害人傷勢並無生命危險。

專案小組調查，發現3人所謂的「280萬賭債」應屬虛構，但歹徒擄走富商向家屬要錢屬實，加上陳男遭擄走後身上約1.6萬元現金遭洗劫一空，警方偵訊後認定3人涉及傷害、妨害自由、擄人勒贖、強盜等重罪、訊後依送桃園地檢署複訊，下手的黃姓主嫌坦承犯案，檢察官複訊後黃、許兩人經聲押獲准，幕後教唆的張女則因實際參與擄人勒贖涉案程度較輕，訊後以5萬元交保候傳。

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