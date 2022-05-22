大老闆聯盟創下百萬點擊「石墨烯鞋墊」黃子佼為收視率拚了！爬上3公尺高處只為丟一顆雞蛋！

【企劃特輯】

三立電視台每周日晚上黃金熱門十點檔「大老闆聯盟」，每每節目播出時，創下許多驚人話題性！創業家在節目展現多樣「PP波瑟楓妮」石墨烯鞋墊實驗時，全場驚呼彷彿看到江湖賣藝一般，感到不可思議；其中更包含了，石墨烯鞋墊及它牌鞋墊底下各放置一塊磁磚，創業家現場投擲5公斤重的球體掉落兩款鞋墊上方之後，石墨烯鞋墊底下磁磚完好如初，它牌卻破碎不堪！讓黃子佼大喊：「這真的是超級給力」！

黃子佼主動要求爬上3公尺高處將雞蛋往下砸，結果雞蛋卻被石墨烯鞋墊衝擊力完全吸收！從3公尺高處掉落下去的雞蛋接觸石墨烯鞋墊之後依然沒有破裂！「PP波瑟楓妮」石墨烯鞋墊，主打黑科技及驚為天人的實驗現場，一刀未剪的真槍實彈，除了考驗產品的功能性之外也成功吸引電視購物專家及團購主立馬大量下單，請廠商供貨！大老闆聯盟更創下上百萬點擊流量，讓綜藝電商節目比傳統電視購物來的有看頭及話題性。

走路就像在腳底按摩 150顆獨立筒守護你的健康

不只要讓雙腳增進血液循環，同時也要兼顧走路的姿勢，但大部分的人幾乎不會察覺要去平衡身體重量與重心，長期下來走路方式不正確，也會有隱憂。PP石墨烯鞋墊具有150顆獨立筒設計，能順應自己足弓的不同，去平均分散受力，還能針對足底臟器穴位能有微電流刺激的效果，啟動堆積在末梢、臟器的毒素代謝，逆轉器官衰落、活化器官正常細胞、消滅病變中細胞和已生成癌細胞，熱敷加壓、排出寒氣堆積；根據日本研究機構3500位臨床測試，可有效改善筋膜炎、心臟病、心肌梗塞、胃穿孔、大腸癌、肝癌、子宮肌瘤、腎水腫；即使長時間走路、站立，腳底也能感受到輕鬆自在、如赤腳般的輕盈。

▲150顆獨立筒設計，可順應自己的足弓，平均分散受力，讓腳底與地面呈90度的最佳站立姿勢。【官方超值優惠組】

▲大老闆聯盟節目上直接用雞蛋、棍子測試吸震減壓及重力平均，都讓觀眾大吃一驚。【MOMO超值優惠組】

排汗透氣 方便剪裁 包辦全家大小的走跳人生

PP石墨烯鞋墊擁有超強彈性及多種功效之外，獨特的石墨烯纖維，具有通風散熱的特性，柔軟透氣防臭，不用害怕臭腳丫問題，兼具多樣特色讓此產品獲得多國專利認證，也曾榮獲ITEX國際發明展金牌獎。PP石墨烯鞋墊使用上也相當親民，不論是青年、小孩、銀髮族，或是久站族、運動員通通適用，只要將原有的鞋墊取下，按照大小自行裁剪後，就能為你的鞋子與雙腳賦予全新的生命，踏出精彩的每一步。

▲獨特的石墨烯纖維，能通風散熱且柔軟透氣防臭，不怕腳臭問題纏上身。

讓末梢循環熱起來 腳對了整個身體都對了

當遇到腳底、小腿痠痛時，許多人的經驗就是泡腳，泡腳目的就是用熱水加強血液循環，不過，熱水的溫度只能達到表皮層，平時也不可能隨時隨地泡腳。現在藉由黑科技「石墨烯獨立筒鞋墊」的出現，讓扁平足、久站族不再苦惱了！

業者將石墨烯原礦石粉碎後磨成粉末，再經過工藝技術做成約10微米左右的大小，經由物理溶解後抽紗為石墨烯聚酯纖維紗線，最後做成石墨烯布。其最大特色是比遠紅外線更能穿透肌膚，唯有PP高效石墨烯的穿透效果過能達到7公分，可促進腳部循環，讓你不會再「不寒而慄」，從此腳暖身就暖！

▲HSG石墨烯能帶動全身血流血氧循環提升7.8倍。

透過HSG蜂巢式石墨烯擁有的強力超導特性，能高效導入及導出，將遠紅線穿透的效能大幅提升，微刺激循環可達100%，同時增強足核心，利用穿透率加速代謝疲勞物質與乳酸，降低身體不適，讓足部水腫、肢體麻痺、末梢失覺等症狀，通通不再找上門。

▲HSG蜂巢式石墨烯擁有的強力超導特性，比遠紅外線更能穿透肌膚，促進腳部循環。

「150顆獨立筒X黑科技石墨烯」HSG石墨烯鞋墊哪裡買？

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