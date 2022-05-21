　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓峰會聯合聲明提台灣！　強調「台海和平穩定」是印太繁榮關鍵

▲▼美國總統拜登首訪亞洲，和南韓總統尹錫悅會晤。（圖／路透）

▲美國總統拜登首訪亞洲，和南韓總統尹錫悅會晤。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）20日飛抵韓國展開亞洲訪問行程，並與南韓總統尹錫悅會晤。白宮稍早公佈美韓聯合聲明指出，兩國同意加強對北韓的制裁措施，並擴大在網路安全、核能、地區安全和供應鏈上的合作，同時增強聯合軍演規模。聲明中還提到，維護台海和平穩定的重要性。

美韓聯合聲明中指出，兩國元首承諾在開放、透明和包容的原則基礎上，透過「印太經濟架構」（IPEF）進行合作，同時重申了維護台海和平穩定的重要性，因為這是維護印太地區安全與繁榮的關鍵，兩國將致力維護合法暢通的商業往來，尊重包含飛行與航行自由在內的國際法，以及合法使用包括南海在內的其他海域。

聯合聲明中強調，兩國領導同意就「擴大在朝鮮半島及其周邊地區聯合軍演訓練的範圍和規模」進行討論，同時美國承諾在必要時，會以協調一致的方式，即時部署美國軍事「戰略資產」，加強對北韓破壞穩定活動的威懾。另外，兩國也會擴大合作以應對來自北韓一系列官方、非官方的網路威脅。

美韓元首重申了對實現朝鮮半島無核化的共同目標，譴責北韓不斷升級彈道飛彈試射，多次違反聯合國安理會規定發射洲際彈道導彈。拜登與尹錫悅強調，朝鮮核武問題的外交解決途徑仍然存在，呼籲北韓重返談判。

尹錫悅提到，朝鮮半島無核化有機會讓南北韓關係正常化，而拜登也對此表達支持，並強調了韓美同盟的重要性。聲明中表示，在應對北韓挑戰、保護共同安全與繁榮、維護共同價值觀與支持國際規則上，美日韓三邊的合作將發揮重要作用。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
華視又出包了！　字幕驚見「亂碼火星文」
叫兒子「別帶男人回來結婚！」　台科大畢典致詞爆歧視
顏清標三弟肝癌病逝！5症狀小心了　醫勸：4類人快檢查
確診無敵星星vs.3劑疫苗「誰更強？」　羅一鈞解答
快訊／美韓聯合聲明「點名台灣」　內容曝光
「眾量級」家寧遇嚴重車禍！　Andy緊急到場
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

少年輪暴焚屍還想跑！12警怒拔槍當街打死4人　「動私刑」下場慘了

拜登又口誤！錯喊韓總統大名　把尹錫悅叫成「文在寅」

美韓峰會聯合聲明提台灣！　強調「台海和平穩定」是印太繁榮關鍵

芬蘭慘遭俄羅斯「斷氣」　路透曝：德義將開盧布帳戶繼續買

墨西哥通報首例「兒童不明肝炎」死亡　美CDC：與41型腺病毒有關

不爽兒子告發寺廟內幕　迷信母親手「杖斃」他！2小時殘暴畫面曝

日媒：拜登訪日「對台釋出強力訊息」　擬再確認擴大嚇阻

拜登首訪亞洲秒爆醜聞！團隊成員醉酒暴打南韓公民　遭特勤局遣返

俄軍逼她看三胞胎女兒「輪流被性侵」！殘暴性虐　阿公也難逃魔爪

美擬維持「10萬大兵」常駐歐洲　官員曝2情況部署再擴大

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

阿金慵懶休息突被襲擊！　毛卡掃地機器人媽神救援

林秀香想色色了！　性慾爆發狂磨蹭「歐巴想去你家」

少年輪暴焚屍還想跑！12警怒拔槍當街打死4人　「動私刑」下場慘了

拜登又口誤！錯喊韓總統大名　把尹錫悅叫成「文在寅」

美韓峰會聯合聲明提台灣！　強調「台海和平穩定」是印太繁榮關鍵

芬蘭慘遭俄羅斯「斷氣」　路透曝：德義將開盧布帳戶繼續買

墨西哥通報首例「兒童不明肝炎」死亡　美CDC：與41型腺病毒有關

不爽兒子告發寺廟內幕　迷信母親手「杖斃」他！2小時殘暴畫面曝

日媒：拜登訪日「對台釋出強力訊息」　擬再確認擴大嚇阻

拜登首訪亞洲秒爆醜聞！團隊成員醉酒暴打南韓公民　遭特勤局遣返

俄軍逼她看三胞胎女兒「輪流被性侵」！殘暴性虐　阿公也難逃魔爪

美擬維持「10萬大兵」常駐歐洲　官員曝2情況部署再擴大

「搖搖搖～搖到外婆橋」嬤天天抱在腿上唱歌　她傻：當初誰說怕貓

華視又出包了！　字幕驚見「亂碼火星文」下秒標題全消失

「知道媽媽在哪裡」誘騙鄰居弱智女　放A片亂摸胸...變態狼下場曝

「極度輕早產兒」徒步跟隨粉紅超跑　千人見手寫祈福板感動力挺

小菜無限續！高雄專人代烤正統韓式烤肉　套餐含肉、煎餅和大醬湯

陸「原地靜止」大風吹！　天津22日起全員核酸檢測

見媽媽癱坐地上昏睡　暖柴「八字眉下垂」超擔心：妳沒事吧

WHA明天登場　「台灣藍鵲」現身日內瓦街頭

李凱威歸隊好興奮　拿莫伊漾沒想過會2條線

台東+576！群聚傳染收斂...2監所增3例　學生累計1215人確診

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

歐美猴痘病例連環爆　7大QA一次看

網美激凸透粉色2點　野外裸臀照惹毛當地人

日本下月開放8成國家「入境免檢疫隔離」！

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

俄軍殘暴性虐　逼她看三胞胎女兒「輪流被性侵」！

猴痘無特定療法　重症出現兒童身上

專家：俄高官已知戰敗　普丁2情況將被奪權

乳香尬榴蓮！地方媽媽露奶叫賣業績爆

不爽兒子告發寺廟內幕　迷信母親手「杖斃」他！

美韓聯合聲明：強調台海和平穩定重要性

寵物犬護食牛排　5歲童右臉慘被扯爛

新冠存活時間曝　家人確診3清潔重點要做好

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

嫂子是尪前女友！　人妻崩潰求救

唐治平重回八點檔突被消失！

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

苗栗教養院深夜求救賈永婕！

快訊／今暴增59死「追平新高」！本土暴增8萬4587例

女主播誤喝清冠一號茶包！　「4嚴重副作用」嚇壞

會考驚魂！數學科一考生不適「快篩陽」後送

眾量級家寧出車禍！

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

更多

最夯影音

更多
王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲
趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面