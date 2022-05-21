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南投+924！2千人假日衝接種站　1中症孕婦順產母子均安

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數924例。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數924例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數924例，截至20日累計確診人數7289例，居家隔離人數1857例，今日已解除隔離897例，居家照護人數2702例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO 。

為加強防疫，南投縣衛生局21日在4大鄉市鎮的南投市慈濟聯絡處、埔里鎮衛生所、草屯鎮敦和國小及竹山鎮公所禮堂，開設假日接種站，提供莫德納、BNT及高端及AZ等疫苗；由於疫情緊繃，染感人數持續增加，接種站出現排隊人潮，民眾踴躍前往接種，截至中午為止，4大鄉鎮接種近2000人，包括BNT1200劑、莫德納658劑、高端90劑、AZ18劑。

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▲▼南投市、草屯鎮假日接種站湧現人潮。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投市、草屯鎮假日接種站湧現人潮。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數924例。（圖／南投縣政府提供）

衛生局表示，中央疫情指揮中心通報南投縣2件確診中症案例，皆無施打疫苗紀錄：1位98歲南投市長輩有高血壓疾病史，出現咳嗽、發燒等症狀而到醫院急診，PCR採檢陽性，經南投醫院收治治療，給予抗病毒藥物後已返家休養；另1位是仁愛鄉28歲孕婦，已懷孕38週，原赴埔基醫院催生卻PCR陽性確診、使用抗病毒藥物， 所幸醫院收治後仍於5月14日順產，孩子PCR也呈陰性，母子均安。

衛生局提醒，65歲以上民眾如要接種第四劑，需和上一劑間隔五個月以上，請民眾注意。

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