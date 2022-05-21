快篩實名制第二輪「延到6月」　陳時中：達到一定涵蓋率再開放

▲指揮中心5/21記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

第一輪快篩實名制「越剩越多」，指揮中心昨起調整配送方式，原訂下週上路的第二輪也將順延。指揮官陳時中表示，可能會延到6月上路，「先把涵蓋率衝高，達到一定涵蓋率後再開放第二輪」。至於是否有評估指標？陳時中表示，若幾乎都沒有藥局售完，就是第二輪開始的時候。

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▲指揮中心公布5/21快篩試劑實名制販售情形。（圖／指揮中心）

快篩實名制每日剩餘量日增，指揮中心昨日調整配送措施，今起針對1728家完售藥局增配2箱，另針對偏鄉78據點一次發配5家。下午記者會中，指揮官陳時中又公布新措施，為了便於山地離島或偏鄉民眾能快速取得快篩試劑，昨已發文請各縣市提報適合增設據點，必要時會請衛生局即時補足庫存，方便民眾取得快篩。

依據指揮中心公布資料，截至今（21）日中午止完售快篩家數僅剩143家，今日可販售份數達到69萬8978份。

陳時中表示，快篩試劑每日配出約40萬份，昨日剩下近8萬份，等同於約有2成快篩賣不完，呼籲有購買需求的民眾不用一早去排，「12點開賣可以10點再去」，以現在分配情形來看，需求性可能相對低，民眾一定買得到，請大家放心。

▲指揮中心5/21公布，實名制快篩發放調整作為。（圖／指揮中心）