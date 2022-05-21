月薪平均75K　台灣虎航招考百名空服員3千人擠破頭

▲ 台灣虎航今招考空服員。（圖／台虎提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航4月底釋出招考空服員訊息後，由於月收入上看7萬到7.5萬元，兩週內便吸引近3000位求職者報名，經初步書面資料篩選後，逾1000名求職者符合資格今(21)日參與初試甄選，到考率近9成，台灣虎航表示，複試將於下週末(28日及29日)進行複試，預計錄取近百位空服員，今(2022)年下半年分批報到。

受疫情影響，台灣虎航近兩年暫停人才招募，但隨著疫苗施打率逐漸提升，多國開始正視與病毒共存並逐步放寬邊境，台灣虎航提早部署，預計招募近百名空服員，培育新世代人才以迎接客運市場回溫。

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▲台灣虎航今招考空服員。（圖／台虎提供）

台灣虎航表示，考生今在初試徵選需經過脫鞋摸高後，以團體面試的方式檢視求職者的特質並要求朗讀一段英語短文，檢視考生語言能力、沈穩度及口條清晰度，藉由團體面試了解考生的抗壓性、臨場反應及展現自我的方式。於初試表現優異者，將有機會進入複試階段，屆時將著重於個人特質、團隊合作精神等評分指標。

台虎強調，獲得錄取的客艙組員，將成為台灣虎航客艙組員，並於今年下半年開始陸續分批報到及受訓，待完成八週的地面及空中訓練課程後，即有機會穿上台灣虎航的制服翱翔天際。

▲台灣虎航今招考空服員。（圖／台虎提供）

因應疫情，台灣虎航今招考從報到到面試的動線安排，皆採單一方向進出，避免短時間內重複接觸，同時，也加強每批報到及面試後的空間清消作業。