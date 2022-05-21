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國際力挺卻仍未受邀WHA　馬英九諷：為何我任內可年年參加？

▲▼前總統馬英九。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

第75屆世界衛生大會（WHA）將於22日召開，但台灣卻仍未受邀出席，引起各界關注。對此，前總統馬英九表示，在他任內台灣每年都參加WHA，總統蔡英文並不能單靠國際友人的幫助參加WHA，認為一定要恢復兩岸協商，重建兩岸互信，如此才是根本之道。

馬英九透過臉書表示，這次的WHA，台灣迄今尚未收到出席的邀請函，「讓我心中百感交集」。由於蔡政府說，這是因為中共打壓，他則質疑，「那麼為何在我任內，從2009年開始，我國就可以年年參加WHA？」。

馬英九批評，蔡政府相信，美國會幫忙我們，最近也有美國議員連署，但是別忘了，2020年當我國14個邦交國在世界衛生組織（WHO）提出邀請我國以觀察員身分出席WHA的議案時，當時的美國國務卿龐佩奧竟然表示「美國不適合參加連署」而拒絕，令人錯愕。

馬英九說，龐佩奧今年初來台，接受蔡英文贈勳，被視為最挺台灣的美國國務卿，結果在我們最需要協助出席WHA時，被他以美國國家利益為由拒絕。

馬英九強調，「我任內能夠年年出席WHA的原因很簡單，就是兩岸有互信」。他表示，2008年5月他擔任總統後，支持「一中各表的九二共識」，確立「不統、不獨、不武」的兩岸政策，採取「和陸、友日、親美」的大戰略與「外交休兵」的策略，往後8年，我國年年收到WHO邀請，甚至在2016年5月蔡英文上任後，我國還能參加最後一次，「因為邀請函的收信人還是我派任的衛福部長」。

馬英九表示，從過去20年的經驗來看，只靠國際友人幫助是不夠的，兩岸一定要直接協商，蔡英文上任後斷絕兩岸聯繫，能否藉這次機會恢復協商，是能否參加WHA的關鍵。他呼籲，為國人健康、國家利益與亞太和平，蔡英文一定要恢復兩岸協商，重建兩岸互信，如此才是根本之道。

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