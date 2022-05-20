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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「國家對解封沒有很好的準備」　柯文哲曝開防疫會議他最怕1事

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調台灣沒有醫療崩潰，但胸腔重症科醫師蘇一峰則說，空床率只是被拿來自爽，至少醫療人員累壞是真的。對此，台北市長柯文哲表示兩造說法都對，不過也坦言自己每天開防疫會議，最緊張的就是醫院剩多少空床。柯文哲說，一開始國家對解封沒有很好的準備，所以他非常清楚，這一刻，跟傳染病有關的內科應該非常累。

柯文哲20日下午在北市防疫記者會上被問到，陳時中說醫療現在沒有崩潰，是危言聳動，但有醫生認為空床率只是好看，重點是人力不夠？

柯文哲回應，「都對啦！」他每天開防疫會議，內心最緊張的就是醫院總床數多少、剩多少空床，台灣醫療量能還沒崩潰，「OK，是」，但這是犧牲很多醫護換來的，所以在這個時刻，他拜託醫護人員撐過去，台灣就解封了。

柯文哲說，還有一個很大的問題，現在防疫專責病床開設超過20％，不是所有的醫院都加開至30％，他個人也不贊成，因為還有空床，醫療量能要有限使用。

柯文哲表示，要非有防疫急門診，一天1.3萬人擠急診，早就系統崩潰。一開始國家對解封沒有很好的準備，所以北市是臨時把一部分兵力掉到防疫急門診，一部分去防疫專責病房，但問題是正常醫療還是要執行，所以他非常清楚，這一刻，跟傳染病有關的內科應該非常累。

▲▼北市疫情0520。（圖／北市府提供）

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