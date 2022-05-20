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社會 社會焦點 保障人權

被妻罵廢物...打摔2月嬰出氣致顱內出血　狠父一個動作獲輕判

▲▼虐嬰，嬰兒，家長。（圖／翻攝pixabay網站）

▲出生不到2個月的男嬰慘成父親出氣筒，遭巴頭重摔險喪小命。（圖／翻攝pixabay網站）

記者黃哲民／台北報導

新北一名林姓新手爸爸前年和妻子為錢爭吵，竟遷怒出生還不到2個月的兒子，不僅揮拳暴打小腦袋7、8下，更將兒子用力摔在硬質床鋪上，林男氣消驚覺闖禍，趕緊抱兒子就醫，男嬰顱內出血、顱骨骨折，急救後保住性命，新北地院審理認為林男有殺子意圖但懸崖勒馬，及時送醫避免發生死亡結果，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判刑4年，可上訴。

殺人未遂罪最低法定刑為5年以上徒刑，林男本案是對嬰兒所犯，依《兒童及少年福利與權益保障法》可加重其刑至1/2，法定最低刑度提高到7年6月，法官認定林男懸崖勒馬並積極將兒子送醫舉動，符合《刑法》「己意中止」、放棄犯罪的減刑或免刑規定，因林男犯案手段激烈、枉為人父，所以僅減刑而沒免刑。

現年24歲的林男從事室內拆除裝修工作，他前年（2020年）7月和李姓妻子生下一子，由於家裡經濟狀況不好，夫妻倆常為錢吵架，同年9月2日晚間6點多，2人在新北市三重區租屋處又發生爭吵，李女臭罵林男「無能、廢物」，把兒子丟給林男照顧，自己負氣跑回娘家。

林男又氣又恨，遷怒哭鬧不休的兒子，先揮拳朝兒子小腦袋打了7、8下，又抱起兒子直接摔在硬質床鋪上，當晚9點多，林男氣消了才發現兒子沒動靜，察看赫見兒子全身癱軟、氣若游絲，趕緊抱兒子搭計程車到醫院急救。

醫院發現男嬰顱骨骨折、顱內出血，右眼瘀青，前額有傷，搶救後保住小生命，並依規定通報疑似虐嬰事件。林男到案坦承犯行，辯稱不堪夫妻吵架、債務纏身等精神壓力，本想帶兒子共赴黃泉，但他看到兒子受傷奄奄一息模樣，就後悔了。

法官審理認為，林男明知兒子當時出生還不到2個月，身體非常脆弱，極度仰賴父母悉心照顧、養育，卻僅因情緒失控就下重手，險些釀成無可挽回的悲劇，且犯後沒分擔照顧兒子或分攤醫療費用等責任，毫無積極彌補過錯的舉動，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判刑4年，可上訴。

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