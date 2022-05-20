連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

▲連千毅自稱帶1200萬現金要面交被放鴿子，結果其實是盜圖被當事人抓包。（圖／翻攝當事人臉書）

記者葉國吏／綜合報導

直播主連千毅又被抓包盜圖！日前在直播時盜用網紅謝薇安比基尼照片說是小幫手，昨（19日）天又在臉書發文說捧1200萬現金面交被放鴿子，結果照片被當事人抓包根本非本人，直接在臉書開罵「你1200萬直接匯過來當道歉禮金。」

連千毅19日凌晨3點多在臉書點名桃園的楊先生、楊小姐，並稱他本來出資1200萬現金想買下對方的名錶，雙方通話2天確認無誤要碰面點交，怎料對方無故爽約，氣得他曬出雙方的私訊截圖開罵，「買賣不成仁義在，不接電話、放管，你們真的該檢討！」

▲連千毅盜圖被抓包，又於留言處tag當事人問跟對方什麼關係。（圖／翻攝臉書）

不過連千毅貼出的楊小姐竟被發現是盜圖，當事人氣到在臉書發文痛罵「連龜億，哩歸缸欸。盜圖盜的很爽喔，有辦法盜我兩張美圖開始編故事，也是很厲害～～。你以為你編劇大師哦？還有老娘不姓楊姓賴！你1200萬直接匯過來當道歉禮金，不然你準備挫屎。」

連千毅盜圖被當事人抓包後，趕緊撤下照片並改聞說「剛照片中的女士有來反應照片遭楊姓男子盜用，特來澄清，跟他無任何關係，剛還有另一車行老闆也曾遭詐騙，請當心！」但連千毅還在留言處TAG當事人問「請問妳跟楊先生什麼關係？」讓當事人痛罵白目。