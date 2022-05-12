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「最強奶媽」影片嗆連千毅：不要用這種方式去傷害女孩子

記者葉國吏／綜合報導　

直播主連千毅9日直播被抓包盜圖，他拿「最強奶媽」網紅謝薇安的比基尼照號稱是自家小編「牙牙小姐」，結果還被網友抓包。謝薇安對此11日深夜發影片痛批連千毅「不要用這種方式去傷害女孩子」要求道歉。連千毅也對此發文說「Sorry噢。」

▲▼連千毅盜圖，謝薇安回應。（圖／翻攝臉書）

▲連千毅（左）自稱是小幫手「牙牙小姐」的比基尼照，結果其實是謝薇安（右）。（圖／翻攝臉書）

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連千毅9日直播中（1:17:39）先是公布小幫手牙牙小姐的大頭貼照片，表示已經很多人在喜歡她了喔。連千毅隨後又說只要底下刷一排「哈哈」就公布她的比基尼照片，結果最後連千毅真的公布，只是讓看到直播的人都傻眼。

連千毅在公布比基尼照片的時候（1:39:27)，他用手遮住臉說「因為牙牙小姐素顏所以遮住」但有眼尖的網友發現，這張照片其實是網紅謝薇安。中間還有網友質疑說「照片是薇安的」，連千毅還回說「牙牙怎麼像薇安？」就馬上轉移話題。

▲▼謝薇安。（圖／翻攝IG／missingvivian）

▲謝薇安透過IG限時動態發佈影片，痛批連千毅不要用這種方式傷害女孩子。（圖／翻攝IG／missingvivian）

謝薇安11日透過IG限時動態發影片，表示「我並沒有在連先生那裡擔任任何工作，大家都是在網路上工作的，希望不要用這種方式去傷害彼此。」表示自己不認識連千毅，兩人也沒有合作過「希望連先生不要用這種方式去傷害一個女孩子，因為大家並不是不知道是誰，希望你可以為你的行為道歉。」連千毅最後也在臉書專頁發文「在此跟薇安小姐姐說聲Sorry噢。」並稱讚對方真的很漂亮。

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