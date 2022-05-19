男友不聽勸「吃喜酒唱K」！確診竟罵女友自私　她心寒：都我錯嗎

▲男友堅持「吃喜酒唱KTV」確診，反罵女友很自私。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／趙蔡州報導

自從國內疫情升溫後，許多人自主減少外出，有一名女網友在臉書抱怨，男友日前邀請她一起吃喜酒，被她以疫情嚴重婉拒，並勸男友最好不要去，不料男友仍獨自赴約，結束後還到KTV續攤，結果男友幾天後快篩陽性，兩人因此大吵一架，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「爆怨公社」說，男友日前約她一起吃喜酒，但她認為現在疫情嚴重，加上男友爸媽有慢性病，其中一人還沒打疫苗，婉拒的同時也勸男友不要去，沒想到男友仍獨自赴約，吃完喜酒後還到KTV續攤，不料幾天後男友得知，同桌有2人快篩陽性，讓她相當緊張。

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原PO說，儘管男友當天快篩呈現陰性，她仍提議雙方暫時別碰面，怕未來有陰轉陽的可能，幾天後她關心男友，家裡有沒有準備快篩試劑、普拿疼等藥物，還被對方嫌「不要這麼緊張，沒病都被你搞出病」，不料幾天後男友快篩陽性，「我就唸他，之前都不聽我的話」。

▲被男友罵自私，原PO心寒「難道都我錯嗎」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

男友被她抱怨幾句後，竟然反嗆她「對你這女人心寒，還說什麼要互相扶持，白頭到老，是個屁」、「你男友快篩陽性，居然不是替他煩惱，吃的怎麼準備、藥要怎麼拿，很自私」。

她生氣說，當初就叫男友不要赴約，既然敢赴約，就要有確診的心理準備，「現在什麼時機，還去吃喜酒唱歌，我也知道現在是與病毒共存，但是高風險的地方還是別去，特別家裡有慢性病又沒打疫苗的人」、「難道都我錯嗎？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「沒有危機意識、公衛觀念，自找麻煩，還好意思責怪妳」、「自私的到底是誰，他當初要去就要想好後果，現在中獎了還怪妳」、「一定是病毒讓他變壞的」、「快放生吧，自私的男人，連自己家人都不懂得保護」、「男友只顧自己，完全沒替別人著想，出事就怪東怪西，真丟臉啊」。

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