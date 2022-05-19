　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友不聽勸「吃喜酒唱K」！確診竟罵女友自私　她心寒：都我錯嗎

▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲男友堅持「吃喜酒唱KTV」確診，反罵女友很自私。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／趙蔡州報導

自從國內疫情升溫後，許多人自主減少外出，有一名女網友在臉書抱怨，男友日前邀請她一起吃喜酒，被她以疫情嚴重婉拒，並勸男友最好不要去，不料男友仍獨自赴約，結束後還到KTV續攤，結果男友幾天後快篩陽性，兩人因此大吵一架，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「爆怨公社」說，男友日前約她一起吃喜酒，但她認為現在疫情嚴重，加上男友爸媽有慢性病，其中一人還沒打疫苗，婉拒的同時也勸男友不要去，沒想到男友仍獨自赴約，吃完喜酒後還到KTV續攤，不料幾天後男友得知，同桌有2人快篩陽性，讓她相當緊張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，儘管男友當天快篩呈現陰性，她仍提議雙方暫時別碰面，怕未來有陰轉陽的可能，幾天後她關心男友，家裡有沒有準備快篩試劑、普拿疼等藥物，還被對方嫌「不要這麼緊張，沒病都被你搞出病」，不料幾天後男友快篩陽性，「我就唸他，之前都不聽我的話」。

▲▼ 夫妻吵架,吵架,離婚,滑手機。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲被男友罵自私，原PO心寒「難道都我錯嗎」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

男友被她抱怨幾句後，竟然反嗆她「對你這女人心寒，還說什麼要互相扶持，白頭到老，是個屁」、「你男友快篩陽性，居然不是替他煩惱，吃的怎麼準備、藥要怎麼拿，很自私」。

她生氣說，當初就叫男友不要赴約，既然敢赴約，就要有確診的心理準備，「現在什麼時機，還去吃喜酒唱歌，我也知道現在是與病毒共存，但是高風險的地方還是別去，特別家裡有慢性病又沒打疫苗的人」、「難道都我錯嗎？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「沒有危機意識、公衛觀念，自找麻煩，還好意思責怪妳」、「自私的到底是誰，他當初要去就要想好後果，現在中獎了還怪妳」、「一定是病毒讓他變壞的」、「快放生吧，自私的男人，連自己家人都不懂得保護」、「男友只顧自己，完全沒替別人著想，出事就怪東怪西，真丟臉啊」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

►蚊子別來煩！東元捕蚊燈350元有找

ET快訊
劉真逝世2年　6歲女兒「知道媽媽已經不在了」
爆料人道歉文被揪2問題！徐巧芯：你先打給邱威傑辦公室？
陳冠霖：別輕忽所謂輕症！　老婆症狀超煎熬「到底誰說像普通感冒
男星相信「集體免疫」無罩度蜜月　染疫受困10天狂噴4.4萬
快訊／高雄2區「3057戶停電」！疑輸電鐵塔地線遭沖毀
人妻外遇丈夫表弟　被公婆「燙私處」割耳鼻拍片
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友不聽勸「吃喜酒唱K」！確診竟罵女友自私　她心寒：都我錯嗎

台南高中以下學校　23日至29日全面暫停實體課程

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

台積電被刷負評！「剩2.9星」62%倒讚　外國工程師怨：員工就像犯人

明天是「愛愛我愛你日」　板橋戶政送520組禮盒：快來登記結婚

單日破9萬確診！何美鄉曝「防疫3重點」保護5歲以下孩童

餐飲女老闆嘆疫情「守店比守寡還難」　同業笑著笑著也哭了

苗栗縣高中以下5／23起遠距5日　國、高中畢業生得至畢典前一天

快訊／本土生確診總數首破11萬！單日+8567　全台2228所園校停課

黃偉哲要讓學生安心應考　國中會考台南考區已做好準備　

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

男友挑戰不碰杯子拿錢　智商輾壓天然呆正妹！

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

男友不聽勸「吃喜酒唱K」！確診竟罵女友自私　她心寒：都我錯嗎

台南高中以下學校　23日至29日全面暫停實體課程

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

台積電被刷負評！「剩2.9星」62%倒讚　外國工程師怨：員工就像犯人

明天是「愛愛我愛你日」　板橋戶政送520組禮盒：快來登記結婚

單日破9萬確診！何美鄉曝「防疫3重點」保護5歲以下孩童

餐飲女老闆嘆疫情「守店比守寡還難」　同業笑著笑著也哭了

苗栗縣高中以下5／23起遠距5日　國、高中畢業生得至畢典前一天

快訊／本土生確診總數首破11萬！單日+8567　全台2228所園校停課

黃偉哲要讓學生安心應考　國中會考台南考區已做好準備　

國際火線／鳥克蘭人歡迎納粹，毀了希特勒佔領莫斯科美夢

泰男爬天國階梯拍美照　踩破木板差點上天堂XD

生活熱門新聞

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

宅神爆「Taiwan Can Help」登上紐報

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學

女兒LINE稱爸媽「腦殘人」　爸傻眼：有點傷心

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

防疫理賠還車貸　網回答超一致

即／陳其邁宣布：高中以下學校　下周暫停實體課

更多熱門

相關新聞

總統府成立關懷中心　強化關懷確診員工

總統府成立關懷中心　強化關懷確診員工

新冠肺炎疫情即將進入高峰期，為了強化對於員工的關懷，總統府發言人張惇涵19日表示，總統府自2020年起，便由李俊俋副祕書長擔任總統府防疫長，此次在總統指示下，總統府及國安會即刻成立關懷中心，強化關懷總統府及國安會確診員工的身心健康狀況，讓確診者能夠獲得更多協助。

台東縣政府教育處公布　最新停課措施

台東縣政府教育處公布　最新停課措施

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增5人確診

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增5人確診

幼兒園維持到校　北市：請假可退費

幼兒園維持到校　北市：請假可退費

自主管理期視察車來速　黃：不算人多

自主管理期視察車來速　黃：不算人多

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒台灣疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo挺4月肚嫁人了！

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

快訊／孟耿如生了！　「水中生產」18分鐘順利卸貨

不用擔心疫情還不出錢！　房貸、車貸、卡債展延到明年6月

被熊貓暴雷「要開蛋塔專賣店」！肯德基說話了

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面