富邦防疫保單爭議　梁文傑：北市應訓令董事「表達願賭服輸立場」

▲民進黨台北市議員梁文傑。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，不少民眾在今年初陸續購買防疫保險，但近日卻有產險業者以「重複投保」為由陸續退件，引發爭議。由於台北市持有富邦金控13％股份，使許多台北市議員要求北市府出面，台北市議員梁文傑19日晚間表示，北市府應把話說清楚，也要訓令富邦金控3席董事、富邦產險2席獨董在董事會表達願賭服輸立場。

民眾黨19日上午召開「防疫險之亂，政府應負監督管理責任」記者會，立委蔡壁如點名保險局長施瓊華「要不要出來講講話？還是你要繼續裝死？」質疑金管會、保險局有沒有出來協調，金管會不可能不知防疫保單設計問題。

梁文傑19日晚間於臉書表示，民眾黨開記者會罵富邦產險、保險局罵得很開心，殊不知台北市政府是富邦金控大股東，握有3席董事，在富邦產險也有2席獨董，「月薪好像是15萬外加3萬車馬費。」倘若富邦不想賠，而台北市政府到現在都沒說話，那就代表台北市政府也不想賠；如果保險局長該下台，那董事和獨董也應該滾蛋。

梁文傑提及，保險本來就是風險的對賭，願賭就要服輸，北市府應該把話說清楚，也要訓令這3席董事和2席獨董要在董事會中表達願賭服輸的立場。

對此，台北市財政局回應，台北市政府是富邦金控大股東，富邦產險為該公司的子公司，北市府股權代表董事已請富邦產險在現行法令與中央防疫政策下，善盡企業社會責任，依法保障保戶權益，共渡疫情難關；同時請富邦金控隨時注意產險子公司資本適足率下降影響及因應作為，以維護北市市產權益；另建議富邦產險子公司獨立董事進行了解及監督。