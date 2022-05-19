醫學生上課扮演患者模擬癌症診斷　教授一檢查驚覺她罹癌

▲巴爾柏札在課堂上扮演患者模擬檢查，卻因此發現罹癌。（圖／翻攝自IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西聖保羅的醫學生巴爾柏札（Gabriella Barboza）在課堂上被要求充當模特兒，讓教授說明示範檢查患者頸部腫瘤的正確方式，結果發現異狀，事後經檢查確定罹患癌症。如今接受一連串療程康復的她直言，如果那天沒有去上那堂課，病況可能更加嚴重。

綜合紐約郵報等外媒報導，巴爾柏札2020年10月來到學校上癌症診斷相關課程，在教授利希滕薩勒（Daniel Lichtenthaler）的要求下，充當課堂上的模特兒，讓教授示範檢查頸部腫瘤的正確方式。只不過正當模擬示範到一半時，教授發現，她有出現部分癌症的真實症狀。

巴爾柏札下課後接受教授建議，接受多種檢查，最終確定罹患乳突狀甲狀腺癌（PTC），且已轉移至脖子其他部位，包括食道。這一切讓她的世界瞬間崩壞，「我哭了很久，且不願意相信」。

不過她也相當感謝教授當初發現這件事，並在同年11月接受第一階段治療，切除甲狀腺及頸部其他部位的腫瘤，接著隔年1月接受碘療法。她經過一連串治療，到了2021年2月，終於康復戰勝癌細胞。得知好消息的利希滕薩勒也感到非常高興。

巴爾柏札透露，現在的她每年接受2次檢查持續追蹤，「如果我那天沒有去上課，也許就不會這麼快發現自己生病，可能會花更多時間才確診，情況有可能更加嚴重」。