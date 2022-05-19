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6年未獲邀WHA！世衛行動團明飛日內瓦　備好抗議函「等到最後一刻」

▲瑞士日內瓦聯合國歐洲總部世界衛生大會▼（圖／記者呂佳賢攝）

▲瑞士日內瓦聯合國歐洲總部世界衛生大會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

第75屆世界衛生大會(WHA)將於本年5月22日於瑞士日內瓦召開，這是新冠疫情以來首度召開實體大會，然而台灣已經連續六年沒有獲邀參與。衛生福利部今（20）表示，由次長李麗芬率領世衛行動團，明日前往日內瓦現場進行衛生福利專業交流。國合組技監劉麗玲受訪表示，我方持續等待邀函至最後一刻，同時已經備好抗議信函，開議當天仍未獲邀，就會提交表達我方遺憾與不滿。

台灣2009年首度以觀察員身分獲邀出席WHA，然而在2016年蔡政府執政後，兩岸關係持續惡化，2017年開始，也是陳時中擔任衛福部長以來，已經連續六年都沒有接獲邀函，被拒於大會之外，而在疫情發生之前，陳時中每年都會組成世衛行動團，在WHA召開時前往表達抗議，以及與國際進行醫衛交流。

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劉麗玲表示，世界衛生大會過去兩年因為新冠疫情都是召開線上會議，今年是疫情以來首度召開實體會議，然而世界衛生組織(WHO)持續因政治干擾至今仍未邀台灣出席，我方深表遺憾與不滿。

然而目前國內疫情嚴重，陳時中日前表示，本來也是希望能做國民外交，但看起來那時候會是疫情高峰，身為指揮官在這節骨眼上不方便，然而國際事務仍然重要，會派次長李麗芬前往。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲因為國內疫情高峰，指揮官陳時中無法前往日內瓦。（圖／指揮中心提供）

衛福部指出，儘管未受邀參與WHA，為能和國際社會分享台灣在疫情期間維持永續、韌性與平等社會所做的努力，今年將持續與各國與國內外專業醫衛團體密切合作，並舉辦專業論壇以呼應今年WHA主題「Health for peace, peace for health」，從更廣泛的角度探討醫衛專業與人類福祉的相互影響。

劉麗玲表示，也因為現在以國內疫情管控為重，本次世衛行動團共15人參與，規模較小；其實其他國家的參加情況也受到疫情影響，例如美國衛生部部長就不會親自前往，但她也強調，我方相關交流並不會受影響，今年已經規劃19國官員雙邊論壇，包含美國、友邦國家在內，也還會持續增加；另還有周邊論壇參與，分享我國醫衛政策、防疫作為等經驗。

衛福部強調，藉由我國醫衛軟實力建構合作基礎，強化實質醫衛夥伴關係，使國際社會更廣泛認同臺灣是全球疫後復甦以及強化韌性不可或缺的重要夥伴。

新冠疫情再次使各國充分了解國際合作以及相互扶持才是成功抗疫的唯一途徑，也因此越來越多國家認同我國參與WHO的必要性與急迫性。此次世衛行動團將向友邦、友我國家及國際醫衛團體，對於他們堅定支持臺灣參與WHO表達感謝。行動團將以行動再次呼籲WHO堅守專業立場，邀請臺灣以觀察員身分出席WHA，讓臺灣與WHO及各國共同攜手，為結束全球公共衛生緊急狀態而努力。「Health for all, Taiwan can help」！

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